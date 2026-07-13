　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

南港輪胎出內鬼！老臣晉升執行副總秒收採購回扣...刑囚4年定讞

▲南港輪胎。（圖／記者吳佳穎攝）

▲南港輪胎公司前執行副總胡文埕，收廠商回扣623萬餘元，遭判刑4年定讞。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司南港輪胎（2101），公司前執行副總經理胡文埕，利用負責模具採購事務的機會，向下游廠商聲稱該公司的產品不良率高、交貨遲延，廠商擔心失去訂單，因此主動將採購案的2％回扣給胡男，之後更提高為3％回扣。胡男3年多的時間收受回扣達623萬餘元，一審將他判刑4年10月，二審改判有期徒刑4年，全案再上訴第三審，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，胡男於1976年就進入南港輪胎工作，2010年3月1日起獲得公司董事會決議，晉升為公司執行副總經理，兼任營運策略規劃小組召集人，負責公司模具部品、機械設備及附屬設施、計量及檢驗儀器設備等採購業務。胡男在採購金額30萬元至100萬元之模具部品採購案件，有權核決採購廠商之權限。

而胡男就利用此等權限，於升任副總後不到半年內，就向公司公司模具供應廠商聲稱，該公司提供的模具產品不良率偏高，且有交貨遲延之情形。廠商聽聞後，認為胡男是在藉故刁難。但廠商擔心這會對兩家公司間的日後交易、訂單數量造成不利影響，於是廠商內部決議，自2010年9月起，每逢三節即依照南港公司採購新製模具金額之2%，以及在南港輪胎在大陸地區向該公司採購新製模具金額之1.5%，當成回扣交給胡男。等交付回扣1年後，廠商又將採購回扣提高到3%，一直交付到胡男於2014年3月31日退休為止。總計前前後後交付回扣達6,238,000元。

南港輪胎內部查核後，發現胡男的惡行，因此報請刑事局偵辦。刑事局也報請台北地檢署指揮偵辦，並發動偵查作為，帶回胡男進一步偵訊。檢方偵查終結後，依照違反《證券交易法》「特別背信罪」提起公訴。

一審將胡男判處有期徒刑4年10月，上訴二審後，高等法院改判處有期徒刑4年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大雷雨炸2縣市「持續1.5小時」　國家警報響
快訊／台股虎頭蛇尾！　台積電收今日最低
疑不只抄襲SOU・SOU！網起底「7品牌對比圖」　老粉怒：挺
獨／同一天　內湖父子接連猝死
阿根廷出招！申請換穿1986年「贏球戰袍」
謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！　孕期一天吃6餐暴肥25公斤
郭台銘爆密會女球友！曾馨瑩首吐心聲
台灣也有賣！好市多「暢銷品」爆含致癌物　美消費者集體怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／內湖父子同一天接連猝死！家屬才送走兒　中午驚見父陳屍陽台

沒注意車前狀況　桃園40歲女駕駛擦撞停車格賓士

基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

驚險！彰化大貨車闖紅燈直直撞　騎士噴飛重摔送醫

竊賊颱風天偷鋁門窗遭追捕　北宜擦撞山壁被驗出毒駕慘了

快訊／大熱天崩潰！高雄鳳山1166戶突停電　台電設備出包急搶修

直銷年收益868%！近千名「襪子富翁」遭騙1.1億　10人被起訴

「空中爆炸」畫面曝！變電箱火花四射路人急閃...台電緊急搶修

獨／曾遭呼巴掌、書包丟垃圾桶霸凌　高雄少女考上師大附中

醉男開瓦斯桶潑汽油揮刀！8警衝場壓制逮捕…他酒醒全忘了

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

獨／內湖父子同一天接連猝死！家屬才送走兒　中午驚見父陳屍陽台

沒注意車前狀況　桃園40歲女駕駛擦撞停車格賓士

基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

驚險！彰化大貨車闖紅燈直直撞　騎士噴飛重摔送醫

竊賊颱風天偷鋁門窗遭追捕　北宜擦撞山壁被驗出毒駕慘了

快訊／大熱天崩潰！高雄鳳山1166戶突停電　台電設備出包急搶修

直銷年收益868%！近千名「襪子富翁」遭騙1.1億　10人被起訴

「空中爆炸」畫面曝！變電箱火花四射路人急閃...台電緊急搶修

獨／曾遭呼巴掌、書包丟垃圾桶霸凌　高雄少女考上師大附中

醉男開瓦斯桶潑汽油揮刀！8警衝場壓制逮捕…他酒醒全忘了

快訊／大雷雨炸2縣市「持續1.5小時」　國家警報響

巴威「隔空雨彈」炸東北！遼寧多地淹水停課停工

台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

「媽媽我好痛」！16歲運動員奪冠太嗨遭捅死　母悲曝斷氣前2句話

陸辦研討會「消毒」南海仲裁　稱菲不棄裁決就沒和平穩定

家登上半年營收41.8億元、年增22％　看好下半年續強

今年度總預算卡關319天！　綠批藍白惡鬥癱瘓國家、犧牲人民

U18開訓旅美3投賴謙凡、林珺希、何樺因傷退出！替補人選出爐

雨天過馬路「滑倒竟奪命」！　40歲前空姐多重器官衰竭驟逝

石崇良提「設獨董」堵食安漏洞　綠黨團：不是多張名片就有幫助

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

社會熱門新聞

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

遭神棍性侵200次獲賠130萬　二審一原因歸零

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

車送修回不來！修車工偷開載妹還賣掉

即／World Gym西門店運動突倒地！男送醫不治

17歲護專男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

台中酒駕男「闖紅燈連撞4車」6傷送醫　

近千名「襪子富翁」遭騙1.1億　10人被起訴

台女赴帛琉潛水消失　母親替她辦後事卡關

女見網友慘遭性侵逼同居2月　遞紙條給弟弟才獲救

名醫涉逃稅118萬！法官批惡質重判5罪

獨／男大生貸款買重機遭輾斃　父：只能在心裡哭

西門町輪椅彩券伯遭偷氣哭！民眾幫逮人

更多熱門

相關新聞

罷免案偽造提議書　國民黨台南市黨部11人判刑

罷免案偽造提議書　國民黨台南市黨部11人判刑

國民黨台南市黨部莊姓副主任委員等人，被控利用黨員名冊偽造立委王定宇、林俊憲罷免案提議人名冊，台南地院10日下午宣判，認定偽造名冊共3663份，其中130名提議人甚至早已死亡，莊男被判應執行有期徒刑2年、緩刑5年，另10名被告分別判刑6月至1年7月，均獲緩刑，全案仍可上訴。

逼廠商送原廠威而鋼　判刑10年4月

逼廠商送原廠威而鋼　判刑10年4月

基隆冰櫃藏屍案　3煞二審均加重判

基隆冰櫃藏屍案　3煞二審均加重判

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信

死囚歐陽榕病逝仍提非常上訴　最高法院採信

涉共諜案第二波　民進黨工黃取榮遭重判10年

涉共諜案第二波　民進黨工黃取榮遭重判10年

關鍵字：

法律人權南港輪胎副總胡文埕回扣三審最高法院判刑定讞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面