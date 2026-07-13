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試辦找保全當軍校衛哨　國防部：安全應變仍由國軍執行

▲國防部說明（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部說明分階段試辦全台9處軍事院校的外包衛哨業務（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部長顧立雄日前預告9月起將分兩階段試辦全台9處軍事院校的外包衛哨業務，引發討論。對此，國防部今（13日）表示，此規劃是參考美軍等國軍隊經驗，依勤務性質及安全風險進行區分，由保全人員協助執行一般門禁管制、人車查驗及訪客登記等例行勤務；另涉及重要軍事設施、武器彈藥庫、核心警戒區域、安全應變及戰備任務，仍由國軍部隊執行。

少子女化衝擊國軍人力資源，顧立雄8日在立法院外交國防委員答詢時表示，為了減輕國軍人力負擔，讓官兵專注戰訓本務，9月起將分兩階段試辦全台9處軍事院校的外包衛哨業務；第1階段9月1日起，針對國防大學3處校區、陸軍官校、海軍官校共5處；第2階段自2027年元旦起，針對陸軍專科學校、空軍航空技術學院2處校區、中正預校共4處。

對此，國防部13日進一步說明，此次試行是依勤務性質及安全風險進行區分，由保全人員協助執行一般門禁管制、人車查驗及訪客登記等例行勤務；另涉及重要軍事設施、武器彈藥庫、核心警戒區域、安全應變及戰備任務，仍由國軍部隊執行。營區安全責任、指揮權及警戒標準均維持由國軍負責，並未改變。

國防部指出，在國際間，包括美軍等國軍隊，均有視基地安全等級及勤務性質，採軍事人員與專業保全分工的管理模式；而在國內，包括商港、部分政府機關及關鍵基礎設施等，亦由專業保全，協助執行一般門禁、巡邏及警衛勤務。其間，凡涉及安全指揮、公權力行使、武力運用、重要設施警戒及重大事件應變等核心安全事項，仍由主管機關負責。

國防部強調，相關執勤保全人員，均須完成資格審查、背景查核及專業訓練，並依契約規範，接受軍方督導管理；執勤期間需配合門禁管制、監視系統，按通報及應變機制，辦理人員、車輛及物品進出查核，且不得接觸國防機敏資訊或執行軍事警戒勤務。

國防部說，將於試行期間就安全風險、人力運用及執行效益等面向，進行完整評估、精進相關作法，以確保兵力運用與營區安全均達最佳效能。

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