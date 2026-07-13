限速50飆101還怪測速牌被樹遮　駕駛挨罰1.2萬提告敗訴

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓男子駕車行經新園鄉河堤一街，限速50公里卻飆到時速101公里，被測速照相舉發，遭開罰1萬2000元、記道路安全講習，另車主牌照遭吊扣6個月。林男提告主張測速警示牌遭路樹遮蔽，反應時間不足，但高雄高等行政法院勘驗相關資料後認定，警示牌距測速點183公尺，符合法規規定，判決駁回其請求。

林男於2025年8月22日上午8時52分行經新園鄉河堤一街時，測速儀器測得時速101公里，遠超過該路段50公里速限，依法屬超速40公里以上、60公里以下違規，被裁處1萬2000元罰鍰，並須參加道路交通安全講習。他不服，主張事後返回現場查看，發現測速警告標誌遭路樹遮蔽，直到距離約30公尺才看見，無法及時反應減速，因此認為裁罰不當；另外，吊扣牌照也影響日常通勤，希望法院撤銷裁罰。

法院勘驗警方提供的採證照片及職務報告顯示，測速警告標誌設於0.395公里處，測速位置則位於0.538公里處，兩者距離約143公尺，加上車輛遭拍攝時距測速設備約40公尺，換算後警告標誌與違規車輛距離約183公尺，完全符合《道路交通管理處罰條例》規定須設置於測速點前100至300公尺的要求。

法院認為，林男提出的照片是在違規後約2個月及4個月才拍攝，無法證明違規當時警示牌遭樹木遮蔽；即使依林男所稱，在距離標誌約10公尺即可辨識，加上法規保留的100公尺警示區間，仍有約110公尺可供駕駛注意並減速。

判決書另指出，限速50公里時，駕駛人在正常情況下反應距離及煞停距離約30公尺，足以完成減速。況且，道路是否設有測速警示牌，並非駕駛人可以超速行駛的理由，所有用路人本就應遵守速限規定。判決林男敗訴；另吊扣牌照部分，由於該裁處對象是車主而非林男本人，林男並非受處分人，不具提起撤銷訴訟資格，因此一併駁回，並負擔300元訴訟費用。