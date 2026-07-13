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油品趕上架？蔣萬安嗆政府圖利、護航業者　要賴清德開國安會議

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標，目前已預防下架2.7萬公噸流入市場的產品，食藥署今（13日）也將公布重新上架原則。台北市長蔣萬安對此痛批，毒油案這件事目前看到中央政府哪個環節出問題，都還說不出所以然，都還沒釐清怎麼上架？難道是要圖利業者？還是要護航業者？人民安全在政府眼中如此不值錢嗎？賴清德總統不能再沉默，應該要即刻召開國安會議，召集跨部會共同解決這個問題。

▲▼ 蔣萬安「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮。（圖／記者徐文彬攝）

至於食藥署今將公布預防性下架產品重新上架原則，但北市府認為問題還未查清，重新上架如何讓民眾安心。林靜儀稍早表示，同步都要做，致癌油影響民生非常大，相信站在食安的立場，大家都想確保產品的安全性，但把4至6月份中聯相關產品做預防性下架，很多廠商也會受到影響，所以他們會趕快協助相關檢驗，若符合標準，就會讓預防性下架的產品重新上市。

蔣萬安今天出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮對此回應，毒油案這件事情，到目前為止，看到中央政府對於哪一個環節出了問題，都說不出個所以然，怎麼會這個時候討論要重新上架，包括問題油品怎麼受到汙染、整體流向、回收比例、及風險是否完全排除？都還沒有釐清之前，怎麼可以談上架的問題？自己非常難以理解，食安這麼重大的議題，民進黨政府卻選擇和業者站在一起的立場，而不是優先保護廣大消費者及民眾的生命健康安全，「難道是要圖利業者？還是要護航業者？難道人民的生命健康安全，在中央政府眼中，就是這麼不值錢。」

蔣萬安並再次點名總統賴清德，這一次連內閣官員都已經很明確指出這個毒油案有造假情形，這不是單一檢驗不可信，而是整個自主檢驗還有源頭管理，都已經在制度上面失靈，已經重創人民對於食安的信心，賴清德總統不能再沉默，應該要即刻召開國安會議，召集跨部會共同解決這個問題，來重拾民眾對食安的信心。
 

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