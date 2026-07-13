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液化石油氣安全不容忽視　南消一大辦理講習強化業者法遵觀念

▲台南市消防局第一救災救護大隊辦理2026年度液化石油氣業務講習，邀集轄內液化石油氣零售業者及消防同仁共同參與。（記者林東良翻攝）

▲台南市消防局第一救災救護大隊辦理2026年度液化石油氣業務講習，邀集轄內液化石油氣零售業者及消防同仁共同參與。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升液化石油氣使用安全，落實消防法令執行，台南市政府消防局第一救災救護大隊日前辦理「115年度液化石油氣業務講習」，邀集轄內液化石油氣零售業者及消防同仁共同參與，課程聚焦消防法最新修正規定、液化石油氣管理制度、執法實務及常見違規案例解析，透過法規宣導與經驗交流，提升業者法遵觀念及第一線執法效能，共同守護市民生命財產安全。

台南市長黃偉哲表示，公共安全是打造宜居城市的重要基石，液化石油氣廣泛運用於民眾日常生活，安全管理攸關千家萬戶。市府秉持「預防重於搶救、安全優先」的施政理念，持續透過教育訓練、法令宣導及查核機制，強化業者自主安全管理能力，攜手打造安全、安心的生活環境。

消防局長楊宗林指出，依消防法及相關管理規定，液化石油氣零售場所總儲氣量不得超過128公斤，營業場所備用容器儲放量不得超過80公斤；違反設置標準或安全管理規定者，依法可處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰，情節重大者更可命其停止營業。消防局也將持續加強稽查，針對偽造定期檢驗標示、逾期鋼瓶未汰換及其他違規情形嚴格取締，確保液化石油氣使用安全。

第一救災救護大隊大隊長邱國禎表示，未來將持續針對高風險場所加強安全查核與法令宣導，必要時依法執行相關查察作為，落實公共安全管理。同時提醒液化石油氣零售業者，務必依規定於每年4月及10月完成液化石油氣資訊管理系統申報，並落實每2年至少辦理1次用戶安全檢查，善盡企業社會責任，共同打造安全、永續、零災害的生活環境。
消防局呼籲，液化石油氣安全管理有賴政府、業者及民眾共同努力，唯有落實法令遵循、強化自主管理及持續精進安全觀念，才能有效降低災害風險，共同打造更安全、更安心的台南。

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