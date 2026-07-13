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疑不只抄襲SOU・SOU！網起底「7品牌對比圖」　老粉怒：挺不下去

百萬YouTuber網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）老婆二伯（李佩潔）的親子品牌被網友質疑疑似抄襲。（翻攝自Threads、二伯IG）

▲百萬YouTuber網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）老婆二伯（李佩潔）的親子品牌被網友質疑疑似抄襲。（翻攝自Threads、二伯IG）

圖文／鏡週刊

百萬YouTuber網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）近來與老婆二伯（李佩潔）風波不斷，二伯創立的親子品牌HAHABABY商品爆出疑似抄襲日本品牌「SOU・SOU」，官方也正式跨海回信，接著又爆出販售的「蚊不到香包」遭檢舉，疑涉及環境用藥效能，如今在有網友質疑二伯品牌不只涉及抄襲「SOU・SOU」。

二伯創立的親子品牌疑似抄襲問題，鬧得沸沸揚揚，如今則有不少柯南網友在Threads發文，整理出二伯疑似抄襲多組商品對比圖，發現二伯欽子品牌不只涉及抄襲日品牌「SOU・SOU」，其圖樣設計也與non-hedge、Bell Pony、CECIL McBEE、Viga Wang、graniph、FIZZ、niko and等品牌相似。

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二伯疑似抄襲品牌不只1家

比對貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛驚呼「抄襲還比原廠貴，這是什麼概念，台灣價值嗎」、「款式太像SOU・SOU，品質還不如SOU・SOU」、「我本來沒在關注兩個品牌，是完全的旁觀者，現在一看覺得就根本…」、「hahababy 剛成立時風格就非常像SOU・SOU只是台灣人縱容到現在，這次出事真的沒有很意外。」

另外也有忠實粉絲坦言，「我是老粉，但這波真的挺不下去....你要說這沒抄襲我很難相信...」、「蔡身為元老級影片創作者，但諷刺的是夫妻倆潛意識裡根本不尊重藝術、設計與智慧財產，出了事只會用盡其他說法轉移焦點。」

柯南網友比對老婆二伯（李佩潔）的親子品牌被網友質疑疑似抄襲，且不只一家品牌。（翻攝自Threads）

▲▼柯南網友比對老婆二伯（李佩潔）的親子品牌被網友質疑疑似抄襲，且不只一家品牌。（翻攝自Threads）

柯南網友比對老婆二伯（李佩潔）的親子品牌被網友質疑疑似抄襲，且不只一家品牌。（翻攝自Threads）

事實上，二伯眼見風波持續延燒，10日也終於打破沉默做出回應，澄清品牌許多圖案的靈感都來自生活觀察及孩子的創作，或是生活中的觀察，再與設計師反覆討論、修改，才逐漸完成最終設計，「不是看到一個東西很想做，就可以馬上變成商品。」更一度哽咽表示，「謝謝大家一直以來給我們支持，謝謝大家，能夠把我們天馬行空的事情變成真的。」至於SOU・SOU正式跨海做出回應等相關事件，則避口未談。

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