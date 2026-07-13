新竹偏僻工寮成兵工廠！工人改槍裝紅點校準器　警攻堅逮人

▲新竹縣一名45歲的王姓工人於工寮改槍，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

北市大安分局日前接獲線報，掌握一名45歲的王姓工人擁槍自重，在時機成熟後，一舉於新竹縣寶山鄉一處工寮將人逮捕到案，同時查緝一把改造槍枝與一把空氣槍，2把經送驗後，均具有殺傷力。

據了解，45歲的王姓工人平時多住在新竹縣寶山鄉一處偏僻工寮，其因對改造槍枝有濃厚興趣，時常把玩，更從不知名管道取得相關材料，自製研發改槍，其所有的改造槍枝上更裝有紅點校準器。

警方日前見時機成熟後，一舉前往新竹縣寶山鄉將人逮捕到案，同時查扣改造槍枝1把、改造空氣長槍1把、9毫米鋼珠1批、紅點校準器1組及砂輪機及電鑽等相關證物。經初步鑑驗結果顯示，扣案改造槍枝結構完整、擊發功能正常，具有殺傷力；另扣案改造空氣長槍經動力擊發測試，亦具殺傷力，足認相關槍械均已達危害公共安全程度。全案警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請新竹地方檢察署偵辦，並持續向上追查槍枝來源及是否涉及其他不法案件，以徹底斬斷非法槍械流通管道。

大安分局強調，非法槍械對社會治安危害甚鉅，警方將持續落實政府「向上溯源、向下刨根」之肅槍策略，加強查緝非法槍械及黑槍製造、販售網絡，全力維護社會治安，保障民眾生命財產安全。

▲新竹縣一名45歲的王姓工人於工寮改槍，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

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