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電鍋蒸雞盤子卡住！她崩潰求助　網曝1解方：有縫就能夾

一名網友因盤子太大無法從電鍋中拿出來，因而發文求救。（圖／AI示意圖）

▲網友因盤子太大無法從電鍋中拿出來，因而發文求救。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

許多人會利用電鍋烹煮食物，若盤子卡在電鍋裡拿不出來怎麼辦？一名網友分享，家人使用電鍋蒸雞時，因選用尺寸幾乎與電鍋內鍋相同的大盤子盛裝，料理完成後竟發生盤子卡住、無法順利取出的窘境。貼文曝光後，引發不少網友討論，也有不少主婦分享實用解決方法。

原PO在Threads表示，媽媽將雞肉放在又大又淺的盤子裡放進電鍋蒸煮，蒸熟後才發現盤子與鍋壁之間幾乎沒有空隙。由於戴著隔熱手套無法直接將盤子抬起，又擔心盤子傾斜會讓雞汁灑出，只好想辦法尋找其他取出方式。

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原PO原本打算使用家中的鍋碗防燙夾，但因盤子兩側留下的縫隙過於狹小，夾具根本無法伸入，最後只能先把雞肉夾出，再將盤中的湯汁舀出，等待盤子降溫後再取出。

不少網友分享自身經驗，「可以拿筷子將盤子往一邊推，防燙夾就可以塞進去，轉一下就能夾出來」、「一邊插進去寬的那面，再把插進去的轉到窄的那邊，這樣另一邊就可以再放入寬的那邊了」、「前陣子買了IKEA這款盤夾，滿好用的而且才89元，能夾得很緊又防滑」、「蒸前墊高一點，蒸完比較好夾」、「電鍋整個上桌」。

此外，不少家庭主婦推薦使用單邊防燙夾，指出相較於傳統雙邊夾具，只要盤子周圍仍留有些許空間，單邊防燙夾就有機會伸入取出碗盤。市面上包括IKEA、宜得利及部分傳統市場都可購得相關產品。不過，若盛裝食物的碗盤重量較重，仍建議另一隻手搭配隔熱手套協助支撐，以降低滑落風險。

也有網友分享曾使用尺寸與電鍋內鍋幾乎完全吻合的不鏽鋼蒸籠，起初還認為尺寸十分剛好，沒想到事後清洗時，蒸籠卻牢牢卡在鍋內無法取出。對此，不少有經驗的民眾建議，蒸籠最好選擇比電鍋內部略小的尺寸，若已經卡住，可重新加水加熱，利用熱脹冷縮原理，再戴上防燙手套趁熱取出。

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