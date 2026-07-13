醉男開瓦斯桶潑汽油揮刀！8警衝場壓制逮捕…他酒醒全忘了

▲邱男在公司宿舍前潑汽油揚言開瓦斯並揮舞美工刀遭警壓制逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區景德路一處人力派遣公司，昨（12日）晚間一名42員工歲邱姓男子疑因與同事不睦酒後情緒失控，涉嫌持瓦斯桶開啟瓦斯，並潑灑汽油、揮舞美工刀，警消獲報後迅速趕抵，第一時間將邱男壓制逮捕，所幸全案未引發火警，也無人員傷亡，事後邱男酒醒，竟對自己做出危害公共安全一事表示「我忘記了！」警訊後依公共危險、恐嚇及恐嚇危害安全等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

昨天晚間9時40分新莊警方接獲119轉報，指稱景德路一處公司有酒醉男子持瓦斯桶並打開瓦斯閥門，同時潑灑汽油，立即調派8名警力。員警到場後發現，邱姓男子情緒激動，不僅醉語喊叫不爽同事，還開啟瓦斯桶，持美工刀揮舞，警方立即用強制力將邱男壓制，順利解除危機。

現場查扣瓦斯桶2罐、美工刀2支等證物。沒想到待邱男酒醒後，製作筆錄時，他竟對自己酒後脫序行為表示「我忘記了！」，警訊後仍依公共危險、恐嚇及恐嚇危害安全等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

新莊警分局強調，對於任何危害公共安全及危及民眾生命、財產安全的不法行為，警方均將迅速處置、依法嚴辦，絕不容許暴力及危害社會治安事件發生，以維護社會秩序與公共安全。

▼邱男移送新北地檢署 。（圖／記者陳以昇翻攝）