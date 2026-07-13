午後雷雨彈升級「高溫飆36度」　南海低壓擾動醞釀

▲今明兩天水氣偏多，午後嚴防大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明兩天水氣偏多，南部、台東不定時有降雨，午後中部以北及山區嚴防大雷雨或短延時豪雨，未降雨時悶熱，局部地區高溫上看36度。另外，「海神」颱風上午生成，未來路徑對台灣沒有影響，南海另一個低壓擾動發展，未來將朝中國沿海前進，但不排除帶來水氣，影響午後雷陣雨加劇。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，「巴威」颱風已經遠離，對台灣影響緩和，不過台灣位於高低壓邊緣，水氣偏多，今明兩天午後局部大雷雨明顯。

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鄭傑仁進一步說明，巴威已經移動到中國華北，菲律賓東邊低壓擾動則於今日上午8時增強為海神颱風，海神目前位於鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，未來預估路徑偏北到北北西移動，由於環境條件不適合颱風發展，海神北上過程強度會減弱，短期內與台灣天氣無關。

南海有另一個低壓擾動發展，未來將偏北北西進入中國沿海、華南一帶，路徑不直接影響台灣，但可能會帶來水氣，午後雷雨將較明顯。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來天氣方面，鄭傑仁指出，台灣附近為高壓和低壓邊緣，環境偏南風到南南東風，帶來較多水氣，清晨桃園降雨明顯，下午慢慢消散，今天陸地偶有對流發展，不定時會有降雨，南部、台東留意午後大雷雨，尤其南台東、恆春半島有局部較大雨勢，中部以北午後大雷雨明顯，其他山區也有局部大雨。

明天環境為偏南風，水氣仍多。鄭傑仁提醒，午後北部有局部大雨或豪雨，其他山區也有局部大雨，南部、台東不定時有陣雨或雷雨。周三至周六高壓往南延伸，風場偏西南風，南部不定時有降雨，中部清晨、上午有零星降雨，其他地區多雲到晴但午後有局部雷陣雨，西部山區午後有局部大雨，北部周三午後也有大雨，後續北部降雨趨緩，以山區大雨為主。

周日高壓勢力調整，環境偏南風，鄭傑仁指出，南部迎風面地區偶有不定時陣雨，其他地區多雲到晴，中午過後西部山區有局部大雨，天氣稍穩定，不過午後雷雨區域較廣。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，鄭傑仁說明，今天、明天偏南風影響下，不降雨時較悶熱，高溫約31到35度，內陸地區有36度或以上高溫，中部內陸、大台北盆地、花東縱谷溫度偏高；周三至周六偏西南風，內陸溫度感受高，台東周三、周四有焚風發生機率，可能有局部36度或以上高溫；周日吹南風，各地感受悶熱，普遍高溫約30到34度，局部溫度更高。

由於台北市內湖區昨日下午測得39.4度高溫，鄭傑仁表示，台北內湖昨高溫偏高，與測站局部效應、周遭特性有關，今天中部內陸地區溫度較高，台北盆地高溫也偏高，是否會出現極端高溫，也會觀察。

氣象署提醒，周二之前適逢年度大潮，低窪和沿海地區要留意漲潮等影響。

另外，台北市7月10日停班停課，但因白天無風無雨，引發「濫放政治假」質疑，協助北市府解讀氣象資料的台大氣象團隊，9日當晚提供報告也顯示未達標。對此，鄭傑仁指出，氣象署發布颱風警報後，陸續提供各縣市風雨預報，也與各縣市政府視訊連線，提供最新預報數據，後續北市和氣象團隊的決策過程，氣象署予以尊重。