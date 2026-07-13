▲民進黨團輿情記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋不僅在學生時代涉霸凌、簽賭等爭議；外傳國民黨桃園市黨部已致電勸退佀廣洋，不過黨部主委蔡忠誠解釋，沒有致電勸退，還在討論要怎麼處理。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（13日）表示，萬美玲回應不該再蓋牌，桃園市民期待一顆好蘋果。至於是否要退選？莊瑞雄諷刺，「不要吧，人家都已經媽媽都站出來講說兒子是最棒的、最優秀的」。

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋不僅在學生時代涉霸凌、簽賭等爭議，甚至傳出用特權而未當兵；其母親、國民黨立委萬美玲則在廣播節目《千秋萬事》上澄清，他的確沒有當兵，但不是拿什麼身體健康檢查的醫療證明，而是體檢時候站上那個磅秤，就很胖，在120公斤，所以體位上沒有辦法當兵，不然他羨慕哥哥當兵很酷。而小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲質疑，萬美玲先生佀同似是海川建設股份有限公司董事長、代表人，並登記持有610,000股，但為什麼萬美玲2021至2025年的財產申報，都看不到佀同似對海川建設的投資或持股？涉嫌財產申報漏報。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長陳培瑜今（13日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄認為，萬美玲兒子到底要不要選，這應該問國民黨才會比較準，「以她兒子現在繼續延燒，民進黨當然希望他繼續選啊；可是站在桃園市民的立場來看的話，民進黨不能這樣期待」，有好蘋果跟爛蘋果，桃園市民當然是希望一顆好蘋果。

莊瑞雄指出，其實同樣為檯面上的政治人物，不方便去做一個批評，民進黨一直講萬美玲很辛苦，剛開始很辛苦是對兒子的議題很辛苦，但態度太跩、不理人，因此一直延燒。

「我相信這一次涉及到萬美玲本身，她的回應應該就不要再採取蓋牌的方式」，莊瑞雄呼籲，財產該申報就是申報，受到攻擊她也可以說她就是那麼有影響力、哪有什麼辦法？誰叫桃園市民讓她選上立法委員，那當然她可以好好發揮其影響力。至於有無涉及不法、立委身分而爭取更多財富機會，這個民進黨團無從評論。

莊瑞雄認為，面對外界質疑，其實坦白、誠懇回應說明，這比蓋牌、不理人放任其延燒是更好的方式。「要不要退選？不要吧，人家都已經媽媽都站出來講說兒子是最棒的、最優秀的。以他們這幾天的操作來看，是鐵了心的繼續選到底，就祝福人家吧」，但最後選票是桃園市民去投，不是萬美玲家族或國民黨自己去投。