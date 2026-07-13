不只致癌！專家曝苯駢芘「殺精、傷肝、傷胎兒」8大危害

▲中聯油品致癌物「苯駢芘」超標案風波擴大。（圖／資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」超標事件引發關注，食安專家韋恩發文指出，苯駢芘被列為一級致癌物，且研究還顯示會傷肝、傷肺與呼吸道、加速老化、抑制免疫、影響生育等。不過他也說，並不是吃了一點超過標準的油或食物就一定會致癌、產生病變，真正該擔心的，是長期、反覆的累積暴露。

食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」上發文表示，苯駢芘被列為一級致癌物，是多環芳香烴裡最受關注的一種，來自高溫下的燒烤、煙燻、油炸，還有中聯油脂被驗出的問題食用油。他指出，苯駢芘本身不太具有致癌性，真正的傷害，來自它在肝臟被酵素代謝、活化成高活性產物BPDE後，一邊攻擊DNA，一邊產生大量氧化傷害。

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苯駢芘可能造成的8大危害

韋恩指出，也因為這樣，它的傷害不只致癌，而是散布在八個層面。他依照強至弱排序：

1.致癌：BPDE 直接接上 DNA，改壞 K-ras、p53 這些控制細胞增生的基因，造成突變。這是八項裡人體證據最扎實的，苯駢芘因此被列為第一級致癌物。

2.傷肝：肝是主要代謝器官，首當其衝。代謝時產生大量活性氧，動物與人類肝細胞實驗都看到氧化壓力、脂質過氧化與肝細胞死亡。

3.傷肺與呼吸道：氧化壓力破壞氣道屏障，動物實驗顯示會加重氣喘發炎，流行病學也觀察到環境苯駢芘濃度高的地方，氣喘診斷機率約上升兩倍。

4.傷害胎兒與兒童神經發育：動物實驗看到子代海馬迴神經元減少、學習記憶變差，孕婦與兒童的世代研究也發現，孕期暴露多環芳香烴和孩子頭圍偏小、智商偏低有關。

5.影響生育，以男性為主：苯駢芘會穿過血睪障壁，人類精子體外實驗看到活動力下降，動物實驗看到精子數與睪固酮減少，影響甚至可跨代。

6.加速老化：擾亂和老化相關的 DNA 甲基化這種表觀遺傳調控，目前主要是動物與細胞證據。

7.抑制免疫：動物實驗看到抗體反應被明顯抑制，真正發揮毒性的同樣是代謝物 BPDE，人體證據還很有限。

8.影響成年神經行為與神經退化：成年小鼠連續暴露 90 天會出現記憶變差與類焦慮，機制和大腦 NR2B 基因甲基化上升有關；暴露苯駢芘的斑馬魚還出現阿茲海默、帕金森的病理指標，像多巴胺神經元流失與 β-類澱粉蛋白堆積，目前都屬動物證據。

不過韋恩強調，「有些層面的研究還停在體外與動物實驗，人體資訊不足，但已經足以讓我們警惕。」另外，並不是吃了一點超過標準的油或食物，就一定會致癌或產生病變，真正該擔心的是長期、反覆的累積暴露。因此除了不要食用超過標準的食用油，也要避免抽菸、減少高溫燒烤和煙燻的食物，同時避免吸進油煙。

本文經「韋恩的食農生活」授權引用