摩鐵有大片血跡...彰化小情侶斷魂黃金海岸疑點多　將解剖查死因

▲彰化小情侶被發現溺斃於台南黃金海岸。（圖／翻攝自台灣即時影像監視器）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一對年僅18歲與17歲的情侶，日前相約騎機車南下台南散心，未料就此雙雙失聯。家屬焦急報警協尋，但10日深夜至11日凌晨，兩人相繼被發現陳屍於台南黃金海岸的消波塊附近，噩耗令人震驚。由於警方在兩人投宿的汽車旅館房內發現大片血跡，家屬強烈質疑死因不單純，全案正由檢警深入調查，待解剖釐清真相。

據悉，18歲廖姓男子家住彰化縣北斗鎮，9日上午告知家人欲騎車前往台南後便失聯。家屬因察覺他在社群平台流露低落情緒，憂心發生意外，遂於10日一早向北斗警分局報案請求協尋。無獨有偶，少女9日當天直至傍晚仍未返家、音訊全無，家屬隨即向田中警分局報案求助協尋。

警方受理後，調閱監視器與手機定位，發現兩人進入台南，立即通報台南警方協助搜尋，發現2人入住一間汽車旅館，協尋期間雖一度因巴威颱風侵襲而中斷，10日深夜海巡人員不畏風雨，在黃金海岸消波塊旁尋獲廖男遺體；相隔僅數小時，又在附近尋獲少女遺體，兩人已明顯死亡。

最令家屬痛心與不解的是，台南警方在勘查兩人投宿的汽車旅館時，發現房內留有大片血跡，讓家屬懷疑死因恐非單純意外，台南檢方已完成初步相驗，並將擇日進一步安排解剖，以確切釐清死因與事發經過。

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