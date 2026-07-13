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手機小螢幕當道！　大陸電視銷量創17年新低

▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

▲大陸電視銷量持續下滑。（示意圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

最新出爐的行業數據顯示，中國大陸電視市場的下滑趨勢還在持續，從2016年銷量高峰到今年，市場規模幾乎縮水一半，2026全年出貨量預估3012萬台，創下17年來最低水準。

今年上半年大陸電視整機一共出貨1494.7萬台，相比去年同期下降10.1％。第一季出貨806.5萬台，較去年同期小幅下滑，第二季雖有618促銷活動，出貨688.2萬台，跌幅反而擴大到11.6％。算上今年第二季，市場已經連續五季出貨較去年下降，完全看不到回暖跡象。

把時間線拉長對比，差距更加明顯。2016年大陸電視市場迎來銷量高峰，全年出貨量突破五千萬台，達到5089萬台，之後一路逐年收縮，正式進入替換階段。

電視一年比一年賣得少，是多重現實因素造成。陸媒《快科技》報導，首先是市場早已飽和，新增需求基本消失，家家戶戶基本都配備電視，整體滲透率接近百分之百，沒有過去家家戶戶首次購機的增量紅利。

其次，手機、平板徹底分流了觀影需求，短影音、長影片平台牢牢抓住用戶碎片時間，不管通勤、休息還是睡前，大家更習慣拿手機單獨觀看內容。同時，年輕人大多獨居，缺少一家人圍坐看電視的場景，電視常年閒置，自然不願花錢購置。

除此之外，行業成本壓力持續壓制市場活力。記憶體晶片、液晶面板、五金塑膠原材料輪番漲價，廠商沒法把成本全部轉嫁給消費者，利潤持續變薄，中小品牌無力做推廣、創新，市場整體擴張動力不足。

多家機構預測下半年出貨依舊走弱，全年出貨較去年下滑8.4％，零售量同步下跌，雙雙刷新多年新低。面板價格第三季會小幅下跌，但記憶體成本居高不下，行業很難迎來反轉，未來很長一段時間，大陸電視市場都會維持減量增值的發展模式。

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