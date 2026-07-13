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公文為何不能白話一點？他嘆「像閱讀測驗」　網戰翻：是必要的

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲為什麼公文不能寫得白話一點？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文指出，公文常使用艱澀的文言字詞，導致民眾閱讀困難，最終仍需致電承辦人員才能理解內容。他認為此舉未提升專業度，反而降低行政溝通效率，失去傳達事務的本意，為什麼公文不能寫得白話一點？貼文曝光後，引起討論。

不解公文為何這麼文言

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼公文不能直接講白話？」為標題發文。原PO表示，公文常會使用特定的字詞，像是「爰」、「俾」、「茲」、「復」、「核」，彷彿用了這幾個字，就會顯得較為專業。但他指出，最困擾的就是一般民眾，收到這類文件常無法掌握重點，甚至懷疑自己的中文理解能力，最後只好致電承辦人員。

翻譯公文耗費心力

原PO接著表示，既然民眾還要特別打電話詢問，並由承辦人員用白話文解釋，那之前為何還要用這麼文言的字詞？此外，公務員不會因擅長寫古文而加薪，大家耗費時間在文言與白話間轉換，不僅未提升效率，更只是徒增字數而已。

他強調溝通才是目的

針對有人認為公文需講求精確、正式，原PO坦言理解，但正式不代表必須脫離日常語言。他強調，只要將法律責任、期限與依據清楚交代即可，無須過度迂迴，導致民眾放棄閱讀。他認為，行政溝通的核心在於把事情傳達清楚，而非考驗大眾閱讀能力。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可是我覺得公文用語看了比較舒服欸，有種這是正式的，請你嚴肅看待的感覺」、「公文能寫得簡淺明確又符合格式也要本事」、「看過法律一堆雙重否定的用語後，覺得公文已經算很白話了」、「這就是我疑問的地方，為什麼實務上公文和資料，都會希望精簡和重點清楚就好，但考試的申論卻好像都要越多文字越多分的感覺」、「不覺得這樣叫文言耶，只是用語比較正式一點，這在公文書上是必要的，當然新人進去會需要一些適應期」。

「國家文官學院」曾指出，各學科、語文都有專門的術語或慣用語言，公文也是如此。公文中的某些用語因有利於表達、相互理解，因此形成約定俗成的共通用語。不過，也有些術語被譏為「官樣文章」，因此之後制定《公文程式條例》，明定公文文字應「簡、淺、明、確」，「凡批示、佈告之類直接對民眾言者，應一律採用白話，並用新式標點，俾通曉文義者，一目了然，即不識文字者，也可一聽即解。」現已簡化不少公文用語，使其日趨簡易。

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