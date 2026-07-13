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「一天餐費花600元」他曝細節！網一看：根本不是必須

▲▼300元,鈔票,百鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲每日三餐會花多少錢？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友發文透露，自己平常不吃早餐，但每日餐費與飲品開銷仍需600元。這讓他對許多人聲稱「一天只花300元」的說法感到相當不解，這樣真的能吃飽嗎？還是仰賴家人的幫忙？或刻意降低生活品質，只為換取出國旅遊的資金？貼文曝光後，引起討論。

一天花300元吃得飽嗎？

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼有人可以一天花費只要300？」為標題發文。原PO透露，他是個不吃早餐的人，但午餐、晚餐會各花約250元，下午一杯飲料50元、咖啡50元，所以單日開銷約600元。他指出，如今外食便當動輒破百元，若一天僅花300元，怎麼吃得飽？

他認為節省、不花錢並不同

原PO接著指出，許多人常將節省與不花錢搞混。他舉例，部分網友聲稱單日花費極低，實則卻是仰賴公司免費咖啡，或是吃父母準備的三餐。他認為，若不計入這些隱形成本，多數人都能輕易達成此目標，因此這並非真的省錢，而是有家人在背後默默代為負擔日常開銷。

此外，原PO發現許多自稱極度節省的民眾，卻會頻繁出國，甚至每年更換最新的手機、耳機、相機。他坦言，若對方真能兼顧生活品質，他深感佩服，但若只是藉由壓縮日常開銷來購買奢侈品，就不該說一天花300元便足夠，畢竟這並不符合大眾的生活型態。

▲▼ 100元,百鈔,鈔票（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己煮啊，市場買菜一把才不到30元，又多又新鮮，肉也可以好市多買回來冷凍分批吃，或是公司餐補」、「300還可以吧？早餐50元、中餐120元、晚餐95元，其他花費可以控制」、「我一天不到300元，不吃早餐（吃個雞蛋+牛奶或麥片解決），中餐都在隔壁公司的便當 （菜飯便當90元、雞腿排便當120元），晚餐也吃便當或健康餐（也是150元內解決）」。

還有網友認為，「誰跟你包含飲料、零食、水果？你的飲食習慣不等於別人的習慣，後面三樣哪有一定要吃」、「一天兩個便當，中餐晚餐，大概加起來240元，飲料根本不是必須」、「你中餐和晚餐吃得太奢侈了，還有飲料不用天天買」、「可以不喝飲料啊，咖啡自己泡」、「貴在飲料吧？飲料又不是必須，不用預設每個人都得喝飲料」。

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