寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因　網實測：真的能限制

▲為什麼很多人仍喜歡用現金付錢？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

電子支付快速、便利又有回饋，出門也不必帶零錢，但近日就有一名網友發現，現在仍有不少人堅持用現金付款，甚至在排隊時，才開始翻找硬幣，讓後方顧客苦等。這讓他相當不解，好奇在非限定付現的店家，堅持使用現金結帳的好處是什麼？貼文曝光後，引起討論。

有些民眾堅持付現

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這名男網友在Dcard上，以「為什麼台灣人還這麼愛用現金？」為標題發文，提到行動支付相當便利，能省去收、找零錢的麻煩，還可享有各式折扣優惠。然而，他卻時常看見部分民眾習慣以現金消費，甚至在排隊隊伍中慢慢湊齊硬幣，讓後方顧客苦等。

想不透付現的魔力

對此現象，原PO坦言，他想不透「付現」的魔力是什麼，只猜測或許是認為給紙鈔較有儀式感？或親眼看見金錢遞出才有消費的真實感？他表示，既然刷卡有優惠、行動支付有回饋，且速度又快，那在非「只收現金」的店家消費，用現金究竟有什麼優勢？

網友分享用現金的原因

貼文曝光後，有網友表示，「電子支付雖然方便，但是沒有注意到花費，容易收到帳單金額出乎意料高（身邊蠻多朋友不太會控制花費，所以習慣用現金來知道可以使用的金錢）」、「控制支出、不想註冊一堆帳號、密碼，甚至是個資風險、還有你說的儀式感」、「實際測驗過，全現金支出，一個月約$4000～5000，全行動支付+信用卡，一個月約$13000，現金支出真的能限制我的花費」。

也有網友回應，「有時候點開手機覺得麻煩，用現金還比較快」、「搞一堆支付、一堆卡，哪有時間記那麼多」、「因為很多人重視隱私，你使用數位支付無法隱匿資金流出方向」、「因為設定對很多人來說很麻煩」、「青菜蘿蔔各有所好，當網路斷線，或你所在的地方網路薄弱，所依靠的便利工具便會成為沒用的工具」。