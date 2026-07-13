清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

▲清玉。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

清玉茶飲曾因「黃金比例」的翡翠檸檬紅極一時，並以驚人速度展店，不過，後來分店也一家接著一家收攤了。就有網友不禁好奇，清玉全盛時期，開了很多家，但現在卻只剩幾家在營業，該品牌當初是如何「跌落神壇」的呢？貼文曝光後，引起討論。

清玉紅極一時

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「清玉是怎麼跌落神壇的？」為標題發文，提到清玉全盛時期有多家分店，但現在卻只剩下幾家門市在營業，清玉是怎麼跌落神壇的？是因為黃金比例太甜且不能調整嗎？還是態度問題？或是品項太少了？

網友分析倒店2主因

貼文一出，有網友認為，「太甜了，撐不久」、「我覺得它當初的錯誤之一是強調黃金比例，甜到爆，違反健康潮流」、「不給調糖真的低能」、「那時跟風買過一次，就太甜」、「黃金比例的規則太硬」、「就跩啊，人家要調甜度還不給調，會一直跳針黃金比例最好喝」。

也有網友表示，「龜速，即使只有一組客人，也是最快18分鐘後才開始做」、「太慢了啦，誰受得了」、「我買只有2個人排，等超久」、「不錯喝，只是懶得排隊受氣」、「好喝，但等太久真的很不爽」、「動作慢累積客人等待的畫面」。

對於網友的傳言，根據《NOWnews》報導，清玉美味有限公司曾對此回應，分店的數量縮減是因近年來合約到期緣故，各家加盟店在各種考量下才會選擇不續約。