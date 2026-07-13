最強招財日要到了！命理師曝「3招開運法」：換錢包、曬棉被都有效

▲命理師分享，在天貺日這天換錢包也能招財。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者劉維榛／綜合報導

命理專家湯鎮瑋指出，國曆7月19日（農曆六月初六）是「天貺日」與「天赦日」重疊吉日，能量加倍，適合做3件事開運招財，包括更換新錢包、天氣好時曬棉被，以及點燈祈福。其中，更換破損錢包象徵打造財庫，曬棉被可去除穢氣與不佳磁場，點燈則有消除晦氣、增添智慧之意，盼替下半年帶來滿滿財運與好運。

湯鎮瑋在臉書分享影片，他指出今年國曆7月19日，是「天貺日」與「天赦日」，兩大吉日重疊，能量更加倍。其中，天貺日相傳是玉皇大帝開天門、賜福人間的日子；天赦日則是玉皇大帝赦免世人罪業的吉日，因此被不少民俗信仰視為祈福、補運、招財的重要時機。

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三大招財法曝光！換錢包、曬棉被與點燈

他表示，第一件建議做的事情就是更換錢包。若平時使用的錢包已有破損、脫線或脫皮等情況，不妨趁這一天換上新錢包，象徵整理隨身財庫，有助迎接新的財運與好運勢。

此外，如果當天天氣晴朗，也可將棉被拿到戶外曝曬。湯鎮瑋表示，民間相傳天貺日曬棉被，可藉由陽氣與天地能量，幫助去除身上的穢氣、不好的磁場及人際桃花干擾。最後，他也建議在這一天點燈祈福，象徵「一燈能滅千年暗」，祈求諸佛菩薩引領智慧、消除晦氣，為2026年下半年帶來財庫滿滿、好運加倍。

疏文比供品更重要！先赦罪解厄才求補財庫



此外，民俗專家王老師日前也提醒，7月19日可選擇天公廟、三官大帝廟或財神廟祭拜，參拜除了供品之外，更重要的是「疏文」的內容與順序。由於天貺節象徵天門大開，透過疏文許願更容易上達天聽，而天赦日則是上天赦罪開恩，因此疏文一定要先求赦罪解厄，再祈求賜福補財庫，順序千萬別寫反了。