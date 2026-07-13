　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>

【東森傳愛助更生】阿凱公益腳步持續向前　《重生效應》登美國電台專訪

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲更生人張登凱（中）在戴善盈牧師、李巖傳道及吳聰輝傳道陪同下，前往台北監獄兩個工場分享生命故事。（圖／阿凱提供，以下同）

生活中心／台北報導

曾歷經人生低谷、如今投入更生關懷與公益服務的東森慈善基金會志工張登凱（阿凱），持續用自身生命經驗陪伴更多仍在人生轉折中的人，尤其特別感謝上帝與王令麟總裁大哥一路以來的安排與支持。近日，他在戴善盈牧師、李巖傳道及吳聰輝傳道陪同下，重返曾經服刑的台北監獄兩個工場分享生命故事，除了見證自己的改變歷程，也鼓勵收容人勇敢面對未來，更有多位同學因此決定參與更生團契聖經函授課程，希望透過信仰學習與持續陪伴，為復歸社會做好準備。

在投入更生陪伴的過程中，阿凱看見許多生命逐漸翻轉的故事，其中，更生人林承風服刑期間便透過書信與他建立聯繫，出獄後，阿凱除協助他順利找到工作與住處，林承風自身也努力學習，不僅在短短10個月晉升為公司經理，如今更主動投入幫助其他更生人媒合工作與安置生活，並決定接受洗禮，展開全新人生。阿凱認為，這正是「生命影響生命」最真實的寫照。

除了走入監所，張登凱積極串聯更多更生人投入公益。近期他帶著出監後9個月、透過持續學習獲得世界攝影獎項肯定的女更生人賴赫琰，前往土城少年觀護所分享，賴赫琰談到自己如何因閱讀《重生效應》重新建立信心、改變人生，出監後一步步找回人生方向，希望鼓勵更多少年勇於面對未來，不要因一時迷失而放棄改變自己的機會。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲阿凱與女更生人賴赫琰到土城少年觀護所分享。

阿凱也與新北地方檢察署主任觀護人黃婉鈺及社工，一同拜訪社團法人台灣新巨輪服務協會，了解協會長期陪伴無家或弱勢身心障礙者自立生活的模式。協會透過共生家園、街賣培力及「海海人生」行動餐車等計畫，協助輪椅族靠自己的雙手穩定收入、重拾尊嚴與自信，也讓阿凱更加體會，公益不只是提供資源，更重要的是陪伴每一個人重新找回生活的能力與價值，盼未來能協助更多需要幫助的人重新站穩腳步。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲阿凱與新北地方檢察署主任觀護人黃婉鈺及社工，一同拜訪社團法人台灣新巨輪服務協會。

值得一提的是，阿凱透過《重生效應》系列書籍傳遞重生理念，影響力逐漸延伸至海外。美國洛杉磯中文廣播電台KAZN AM1300《盼盼當家》特別邀請他接受專訪，預計於7月20日播出，分享自己從17年2個月刑期、完成假釋，到投入公益、協助更生人復歸社會的歷程，同時介紹《重生效應》及由他參與統籌的《重生效應2－感恩之路》，希望透過真實生命故事，讓更多人理解「重生」不只是重新開始，更是一段持續改變、回饋社會的過程。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲▼《重生效應》系列書籍傳遞重生理念，影響力延伸至海外。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

此外，他持續號召「正能量無限小隊」深入偏鄉關懷。今年6月便前往新竹縣尖石鄉宇老部落、玉峰村及石磊村，探訪獨居長者與單親家庭，同時捐贈生活物資，以實際行動陪伴與支持部落居民，讓大家感受到滿滿的溫暖與關懷，團隊的愛心與付出，不僅減輕當地居民生活上的負擔，也感受到來自社會各界的支持與鼓勵。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

▲▼「正能量無限小隊」深入偏鄉，提供生活物資關心部落。

更生人,阿凱,張登凱,正能量,監所,公益,愛心雲,更保雲,王令麟公益（圖／阿凱提供）

阿凱表示，從監所、校園到社區，每一次分享都提醒自己不忘初衷，也更加珍惜重新出發的機會。他特別感謝東森集團總裁王令麟一路以來的鼓勵與支持，讓自己有機會持續投入公益、協助更生人就業與復歸社會。他說，希望未來能繼續用生命影響生命，陪伴更多仍在人生路上的人，相信只要願意改變，每個人都有機會迎向全新的人生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台股虎頭蛇尾！　台積電收今日最低
疑不只抄襲SOU・SOU！網起底「7品牌對比圖」　老粉怒：挺
獨／同一天　內湖父子接連猝死
阿根廷出招！申請換穿1986年「贏球戰袍」
謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！　孕期一天吃6餐暴肥25公斤
郭台銘爆密會女球友！曾馨瑩首吐心聲
台灣也有賣！好市多「暢銷品」爆含致癌物　美消費者集體怒告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【東森傳愛助更生】阿凱公益腳步持續向前　《重生效應》登美國電台專訪

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【東森傳愛助更生】阿凱公益腳步持續向前　《重生效應》登美國電台專訪

巴威「隔空雨彈」炸東北！遼寧多地淹水停課停工

台股虎頭蛇尾！僅收漲25點　台積電收今日最低2440元

「媽媽我好痛」！16歲運動員奪冠太嗨遭捅死　母悲曝斷氣前2句話

陸辦研討會「消毒」南海仲裁　稱菲不棄裁決就沒和平穩定

家登上半年營收41.8億元、年增22％　看好下半年續強

今年度總預算卡關319天！　綠批藍白惡鬥癱瘓國家、犧牲人民

U18開訓旅美3投賴謙凡、林珺希、何樺因傷退出！替補人選出爐

雨天過馬路「滑倒竟奪命」！　40歲前空姐多重器官衰竭驟逝

石崇良提「設獨董」堵食安漏洞　綠黨團：不是多張名片就有幫助

獨／內湖父子同一天接連猝死！家屬才送走兒　中午驚見父陳屍陽台

蘇志燮IG只追蹤宋承憲 　暖曝「是恩人般的存在」

公益熱門新聞

阿凱公益腳步持續向前　《重生效應》登美國電台專訪

更生人看電影過端午！阿凱分享人生故事

650克早產兒迎周歲抓周

阿凱假釋期滿迎新生　最感謝王令麟

銀髮族齊聚北車大廳！東森百桌四健會「400人拚牌技」

佳音電台專訪更生人張登凱

ETtoday高球賽晚宴義賣送愛溫暖部落

感謝醫護公益音樂會　台灣民謠動人心弦

善愛嘉年華首登科教館　8月推親子沉浸體驗

東森過年前夕慈善義捐　再為弱勢家庭添好菜

更多熱門

相關新聞

善愛嘉年華首登科教館　8月推親子沉浸體驗

善愛嘉年華首登科教館　8月推親子沉浸體驗

社團法人小樹傳愛協會今（8）日舉辦「2026善愛嘉年華《感受愛——心靈與科學同行》」啟動記者會，宣布第五屆活動將於2026年8月14日至16日在國立臺灣科學教育館登場。主辦單位表示，面對AI與數位科技快速發展，人際互動與情感交流也面臨改變，因此希望透過活動重新喚起家庭間的陪伴與連結，讓「愛」重新成為生活的重要力量。

機場公司邀小朋友化身「第三航廈小小建築師」

機場公司邀小朋友化身「第三航廈小小建築師」

基隆更保「向上學苑」揭牌　助戒癮更生人重啟人生

基隆更保「向上學苑」揭牌　助戒癮更生人重啟人生

基隆更保「向上學苑」揭牌助更生

基隆更保「向上學苑」揭牌助更生

華航公益羽球營首登金門　國際球星林俊易傳承冠軍夢

華航公益羽球營首登金門　國際球星林俊易傳承冠軍夢

關鍵字：

更生人阿凱張登凱正能量監所公益愛心雲更保雲王令麟公益

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面