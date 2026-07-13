【東森傳愛助更生】阿凱公益腳步持續向前　《重生效應》登美國電台專訪

▲更生人張登凱（中）在戴善盈牧師、李巖傳道及吳聰輝傳道陪同下，前往台北監獄兩個工場分享生命故事。（圖／阿凱提供，以下同）

生活中心／台北報導

曾歷經人生低谷、如今投入更生關懷與公益服務的東森慈善基金會志工張登凱（阿凱），持續用自身生命經驗陪伴更多仍在人生轉折中的人，尤其特別感謝上帝與王令麟總裁大哥一路以來的安排與支持。近日，他在戴善盈牧師、李巖傳道及吳聰輝傳道陪同下，重返曾經服刑的台北監獄兩個工場分享生命故事，除了見證自己的改變歷程，也鼓勵收容人勇敢面對未來，更有多位同學因此決定參與更生團契聖經函授課程，希望透過信仰學習與持續陪伴，為復歸社會做好準備。

在投入更生陪伴的過程中，阿凱看見許多生命逐漸翻轉的故事，其中，更生人林承風服刑期間便透過書信與他建立聯繫，出獄後，阿凱除協助他順利找到工作與住處，林承風自身也努力學習，不僅在短短10個月晉升為公司經理，如今更主動投入幫助其他更生人媒合工作與安置生活，並決定接受洗禮，展開全新人生。阿凱認為，這正是「生命影響生命」最真實的寫照。

除了走入監所，張登凱積極串聯更多更生人投入公益。近期他帶著出監後9個月、透過持續學習獲得世界攝影獎項肯定的女更生人賴赫琰，前往土城少年觀護所分享，賴赫琰談到自己如何因閱讀《重生效應》重新建立信心、改變人生，出監後一步步找回人生方向，希望鼓勵更多少年勇於面對未來，不要因一時迷失而放棄改變自己的機會。

▲阿凱與女更生人賴赫琰到土城少年觀護所分享。

阿凱也與新北地方檢察署主任觀護人黃婉鈺及社工，一同拜訪社團法人台灣新巨輪服務協會，了解協會長期陪伴無家或弱勢身心障礙者自立生活的模式。協會透過共生家園、街賣培力及「海海人生」行動餐車等計畫，協助輪椅族靠自己的雙手穩定收入、重拾尊嚴與自信，也讓阿凱更加體會，公益不只是提供資源，更重要的是陪伴每一個人重新找回生活的能力與價值，盼未來能協助更多需要幫助的人重新站穩腳步。

▲阿凱與新北地方檢察署主任觀護人黃婉鈺及社工，一同拜訪社團法人台灣新巨輪服務協會。

值得一提的是，阿凱透過《重生效應》系列書籍傳遞重生理念，影響力逐漸延伸至海外。美國洛杉磯中文廣播電台KAZN AM1300《盼盼當家》特別邀請他接受專訪，預計於7月20日播出，分享自己從17年2個月刑期、完成假釋，到投入公益、協助更生人復歸社會的歷程，同時介紹《重生效應》及由他參與統籌的《重生效應2－感恩之路》，希望透過真實生命故事，讓更多人理解「重生」不只是重新開始，更是一段持續改變、回饋社會的過程。

▲▼《重生效應》系列書籍傳遞重生理念，影響力延伸至海外。

此外，他持續號召「正能量無限小隊」深入偏鄉關懷。今年6月便前往新竹縣尖石鄉宇老部落、玉峰村及石磊村，探訪獨居長者與單親家庭，同時捐贈生活物資，以實際行動陪伴與支持部落居民，讓大家感受到滿滿的溫暖與關懷，團隊的愛心與付出，不僅減輕當地居民生活上的負擔，也感受到來自社會各界的支持與鼓勵。

▲▼「正能量無限小隊」深入偏鄉，提供生活物資關心部落。

阿凱表示，從監所、校園到社區，每一次分享都提醒自己不忘初衷，也更加珍惜重新出發的機會。他特別感謝東森集團總裁王令麟一路以來的鼓勵與支持，讓自己有機會持續投入公益、協助更生人就業與復歸社會。他說，希望未來能繼續用生命影響生命，陪伴更多仍在人生路上的人，相信只要願意改變，每個人都有機會迎向全新的人生。