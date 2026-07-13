以為濃煙是乾冰！曼谷惡火27死　網紅閨蜜「第一視角」逃生影片曝

▲網美公開好友的逃生影片。（圖／翻攝自Facebook／Rita Radanan）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷拉拋著名啤酒餐廳12日深夜發生恐怖火警，現場冒出濃濃黑煙，大火竄出，造成27人死亡，罹難者多數陳屍廁所。知名網美麗塔（Rita）的閨蜜裴裴（Pei Pei）」當時人就在店內，兩人共同在臉書還原逃生時的驚恐瞬間。裴裴直言，當時在店裡看到濃煙竄出，還以為是舞台特效的乾冰，沒想到下秒全場瘋狂推擠，她逃出門外後一回頭，大火直接噴湧而出，並眼睜睜看著跑在後方的人遭火舌吞噬。

驚悚畫面曝光！第一次去不知道逃生口 入店5分鐘電閘突然爆裂

泰國網紅麗塔13日清晨在個人社群平台公開了裴裴在火災發生當下的第一視角影片，畫面中可見整間餐廳早已被濃煙完全吞噬，全場客人陷入恐慌、尖叫聲四起，所有人如同無頭蒼蠅般瘋狂推擠。

裴裴表示，她是在案發當晚11時許、接近午夜時進入店內，而這也是她第一次來到這間店，因此根本不知道店內的位置與逃生動線。當時因為店中央的位置全部爆滿，她只好選擇坐在最角落、遠離正門的區域。

當她坐下不到5分鐘、剛向服務生點完餐後，連菜都還沒上，舞台方向突然竄出陣陣濃煙。裴裴心有餘悸地說，「我一開始以為是餐廳的乾冰特效，根本沒在意，但不到30秒，所有人突然開始一邊慘叫一邊朝我這個方向狂奔，我才驚覺大事不妙，立刻跟著拔腿就跑。」

差一秒變焦屍！一跨出門口「大火瞬間噴射」 目睹後方顧客遭火燒頭

裴裴憑著求生本能發現身後有另一個不知道是逃生門還是一般出口的通道，因此連忙逃生，逃跑過程更親眼目睹有人遭火舌吞噬，整顆頭著火，現場宛如人間煉獄，哀嚎遍野。