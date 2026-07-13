分科測驗化學「圖表題過半」著重判斷　高中師：難易適中

▲分科測驗第二節考化學。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）首日第二節考化學科。入闈協助審題的試考生表示，今年考題著重化學觀念理解，而非繁雜計算。入闈協助審題的高中化學老師認為，今年過半試題與圖表相關，文字量與題型與過往相近相似，試題也融入生活情境，讓考生了解維生素C對服用鐵劑的功用，整份試卷屬於難易適中。

分科測驗今天登場，第二節考化學，共2萬955人報考，1891人缺考，缺考率9.02%，比去年增加1.99%。

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入闈協助大考中心審題的高中化學老師認為，今年試題取材多元，除現有高中化學理論內容與實驗操作外，還有諾貝爾化學獎研究，包括分子機械等，試題也融入生活情境，讓考生了解維生素C對服用鐵劑的功用。

高中化學老師表示，今年過半試題與圖表相關，30題當中，有14張圖、5個表，文字量與題型與過往相近相似，整卷試題難易皆有，第1到3題屬於比較簡單基本題，第15、17題屬於比較有鑑別度，整份試卷屬於難易適中。

入闈協助大考中心審題的試考生則認為，整份試卷主要著重化學觀念理解而非繁雜計算，試題取材全面，連結課綱實驗與生活，引用不少近年科學研究成果與議題，包括諾貝爾化學獎的金屬有機骨架（MOF）化合物入題。

台北市高中化學科教師群表示，今年化學科題型多樣，跨章節概念多，諾貝爾研究相關知識顯著增加，包括分子機械、金屬有機骨架及有機合成反應，考驗學生運用所學，理解研究內涵與閱讀能力，計算題題數適中，但部分計算題需耐心計算。整體而言試題偏難，難易度和去年差不多，但考生需運用所學知識進行推理，且要細心謹慎，才能順利作答。