毒販睡夢中被逮！住處成毒品分裝場老家藏槍　警查扣175顆煙彈

▲專案小組攻堅周男住處，當場將他逮獲。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市27歲周姓男子涉嫌吸食及販售毒品依托咪酯，台中市刑大多月跟監蒐證，在周男住處查獲依托咪酯煙彈175顆，市值約17萬5000元，同時在周男老家搜出改造手槍1把，經鑑驗發現具有殺傷力，全案檢方近日偵結，依毒品罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

台中市刑大偵五隊接獲民眾檢舉周男疑有吸食、經營毒品販售，且為避免遭到黑吃黑擁槍自重，專案小組展開蒐證，發現周男定期購買托咪酯煙油，以自家住處做為分裝據點，將依托咪酯煙油、香精以不特定比例混和，再將調和好之煙油裝瓶，最後再注入空煙彈殼內製作成依托咪酯煙彈販售。

警方於去年6月中旬，選在拂曉出擊，於周男睡夢中破門進入，順利查扣販毒聯絡用手機及依托咪酯煙彈175顆（總價值17萬5000元）、電子菸主機2支等贓證物，但現場未找到改造手槍，分析周男近期出入地點後，警方研判他將改造手槍藏匿於老家，遂帶同周至該處搜索，再起出改造手槍1把、彈夾1個（含子彈6發）等贓證物，查扣之改造手槍經送刑事警察局鑑驗，認係可發射金屬或子彈之槍枝，擊發功能正常，認具殺傷力。

▲▼警方在周男老家、住處，起獲改造手槍及依托咪酯煙彈。（圖／記者白珈陽翻攝）



案經警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及販賣第二級毒品罪嫌移送台中地檢署，案件在今年5月偵結，檢察官依法起訴。警方呼籲，依托咪酯於今年6月27日提升為第一級毒品，顯見其極具成癮性、濫用性及對社會有高度危害性，吸食後會發生肌肉不自主強力抽動、意識混亂、昏迷或直接昏厥，請民眾珍惜生命、遠離毒品。