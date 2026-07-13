日美澳等14國聯合聲明　指中國「南海擴張」沒有法律依據

▲中國在南海永暑礁上建設的建築與設施。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南海仲裁案裁決屆滿10周年，美國、日本、菲律賓等14個國家12日發表聯合聲明，重申當年的裁決結果，也就是中國關於「擴張性海洋權益」的主張缺乏法律依據。

14國聯合聲明 重申南海仲裁結果

14國聯合聲明表示，「我們重申仲裁庭的裁決，即中國在南海提出的擴張性海洋權益主張，包括所謂基於『歷史性權利』的主張，並不具備法律依據」。

該聲明也強調，必須持續維護《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所保障的航行自由、飛越自由及其他合法海洋利用權益。此外，「我們再次強烈反對任何威脅地區和平與穩定、造成地區局勢不穩定或單方面改變現狀的行為，包括以武力或脅迫方式實施的行為。」

參與連署的14國分別為日本、澳洲、加拿大、愛沙尼亞、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、紐西蘭、菲律賓、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、英國及美國。

▼日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像）

日外相點名中國 反對惡化局勢行動

日本外務大臣茂木敏充也在12日發表談話，批評中國拒絕接受仲裁結果，已經「違反和平解決爭端原則，並且損害法治」。同時高度肯定菲律賓政府長期遵守南海仲裁裁決，致力透過和平途徑處理南海爭端。

茂木敏充堅決反對過去10年來導致南海局勢持續惡化的行為，也再次針對危害航行及飛越自由的危險行動、爭議地物軍事化，以及單方面設立「自然保護區」等加劇區域緊張局勢的行動表示嚴重關切。