綠全代會前英系遭疑組「搞賴聯盟」　莊瑞雄：無聊議題、對黨務不通

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨全代會7月19日登場，儘管身兼黨主席的總統賴清德有鑒於今年是選舉年，希望各派系維持上屆中常委席次，但據報導，英系不少具有當然黨代表身分又身兼黨職的直轄市議員，突然玩起「大風吹」，上演辭黨職、遞補自家人戲碼，企圖增加票數，被質疑想組「搞賴聯盟」。對此，身為英系的民進黨團幹事長莊瑞雄今（13日）直呼，這是無聊議題，刻意去講英系刻意去遞補，有一個搞賴聯盟，這對民進黨務完全不通。

《中國時報》報導，身兼黨主席的總統賴清德有鑒於今年是選舉年，希望各派系維持上屆中常委席次，但在各方談好之際，英系新北市議員張嘉玲、台中市議員陳淑華、與英系友好的李雨庭，都是當然黨代表，分別還是中執委、中常委、中評委，為了讓自己派系多一票，3人不久前分別辭去身兼的黨職，讓自家人遞補，英系加上邁系，一口氣多了3票，足可再拿下一席中常委，被質疑想組「搞賴聯盟」

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副書記長陳培瑜今（13日）召開輿情回應記者會，隸屬英系的莊瑞雄對此直言，「這個叫無聊議題」，黨代表沒有遞補的問題，就只有選上、沒有選上。這次是（選）中執委跟中評委，評委跟執委各個派系都會有，刻意去講英系刻意去遞補，有一個搞賴聯盟，這對民進黨務完全不通。

莊瑞雄說，7月很快就要改選，改選出來後全部就卸任了，也就是上禮拜、上上禮拜遞補，遞補完後是連一次會都不會有，這是法定程序，把它搞成什麼搞賴是有一點刻意，好像沒有議題可以寫了，所以來寫民進黨內部程序，「這對我們的整個黨務完全不了解」。