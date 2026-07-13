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拒2次酒測遭罰50萬！彰化男遭「扣薪凍存」嚇壞　火速一次繳清

▲男子2度拒酒測挨罰50萬元。（圖／彰化分署提供）

▲男子2度拒酒測挨罰50萬元。（圖／彰化分署提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

行政執行署彰化分署強力執行「交通專案」，針對酒駕、拒測及交通違規罰鍰欠繳大戶全面追討。彰化縣一名陳姓男子因兩度拒絕酒測，共遭裁50萬元罰鍰，逾期未繳後移送強制執行。分署迅速啟動財產調查，對其存款及薪資核發執行命令，並多次電話勸諭，終於主動將50萬元一次繳清，展現執法單位對酒（毒）駕零容忍的堅定決心。

彰化分署調查發現，陳姓義務人分別於113年11月2日及114年2月16日，在彰化縣溪湖鎮等地拒絕接受酒精濃度測試，此舉已嚴重違反《道路交通管理處罰條例》第35條第4項第2款規定，遭監理站分別裁處18萬元及32萬元，合計高達50萬元。由於陳男逾期未繳納罰鍰，案件陸續移送執行。分署受理後，立即啟動交通專案執行機制，依法調查義務人財產狀況，先後對其存款及薪津債權核發執行命令。

執行過程中，分署不斷以電話與陳男溝通，勸諭繳清罰鍰，同時告誡酒駕拒測的嚴重性，不規避執行將面臨存款凍結與薪資扣押的窘境，提醒他切勿因一時僥倖而影響工作與生計。經彰化分署依法執行並持續勸導後，最終主動至分署，一次繳清50萬元罰鍰。

▲男子2度拒酒測挨罰50萬元。（圖／彰化分署提供）

彰化分署表示，酒駕行為不僅危及自身安全，更可能對其他用路人造成難以挽回的傷害。為落實行政院「國家道路交通安全綱要計畫」，全力保障全體國民用路安全，彰化分署將持續推行交通專案，加強酒（毒）駕、拒測及各類交通違規案件之執行，以維護用路人生命、身體及財產安全。

分署也提醒民眾，切勿漠視交通法規，若收受執行機關或監理單位之公文，務必正面處理，切勿置之不理；若經濟狀況確實困難，無法一次完納，亦應主動聯繫承辦人員洽詢分期繳納事宜，以免名下存款、薪資遭扣押，甚或愛車、不動產遭查封，得不償失。

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