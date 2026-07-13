美軍狂轟伊朗數小時！首度出動無人艇　最新影片曝光

▲美軍12日對伊朗發動新一波攻擊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）12日對伊朗發動新一波攻勢，使用精準制導武器狂轟多個地點的數十個目標，更首度動用單向攻擊無人艇。

BREAKING ????



U.S. military:



"TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) completed a new wave of offensive strikes against Iran, July 12, hitting dozens of targets at multiple locations with precision munitions to degrade Iran’s ability to continue attacking international… pic.twitter.com/qOkU5zW6Fo — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026

根據中央司令部發布的最新聲明，美軍鎖定伊朗的軍事防空系統、沿岸雷達站、飛彈與無人機設施及小型船隻展開精準打擊，動用的是美軍戰機、海軍艦艇、無人機，並首度派出單向攻擊無人艇。

美軍中央司令部表示，荷莫茲海峽是全球貿易重要海上通道，伊朗並沒有控制這條海峽，美軍行動旨在削弱伊朗持續攻擊經荷莫茲海峽航行國際商船的能力，美軍已完成部署並做好準備，確保商船航行自由不受影響，因應伊朗持續不斷的無端挑釁、騷擾、威脅及片面宣告。

目前伊朗已對美國在中東地區的基地發動反擊，發射大規模飛彈及無人機。根據伊朗的最新說法，攻擊目標鎖定約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan air base）、巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）以及科威特阿里賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）與艾哈邁德賈比爾空軍基地（Ahmad Al-Jaber Air Base）。