屏東3年降埋800處人孔蓋！新建道路幾乎看不到　行車更平穩

▲屏東縣道路人孔蓋導入降埋設計。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為改善道路平整度及提升行車安全，屏東縣政府近3年完成超過800處人孔蓋降埋工程，降低路面高低差，減少車輛顛簸及打滑風險。同時，新建道路全面導入降埋或齊平設計，讓車道幾乎看不到人孔蓋，打造更平順、安全的用路環境。

縣府工務處表示，人孔蓋降埋是提升道路品質與確保行車安全的重要基礎，過去道路因自來水、電信、污水等公共設施工程需求，經常進行管線埋設與維護作業，部分人孔蓋長期使用後與路面產生高低差，不僅影響道路平整度，也增加汽機車駕駛人為閃避突起人孔蓋而發生擦撞、摔車的風險，雨天更容易因濕滑造成意外。

工務處指出，為降低人孔蓋高低差造成的顛簸及打滑風險，屏東縣自97年起持續推動道路整平方案，針對既有縣鄉道路逐步進行人孔蓋降埋作業，根據統計，112年完成230處、113年345處、114年227處，不僅提升道路平整度，也有效降低車輛行經人孔蓋產生的噪音，讓民眾行車更舒適，居住環境更安寧。

隨著觀光發展、屏東科學園區開發等建設穩步推進，縣府更將路平理念導入新建道路設計，包括近年完工通車的屏2-1線、屏11線拓寬工程，以及正在施工中的屏東科學園區周邊6條新闢道路，均全面採用人孔蓋降埋或齊平方式，民眾行駛於新建道路時，幾乎看不到設置在車道上的人孔蓋，大幅提升道路平整度與行車品質。

縣府表示，由於人孔蓋必須兼顧道路平整與地下管線維護需求，並非所有人孔蓋都適合降埋，縣府團隊透過縣、鄉道現地調查與盤點，針對使用頻率較低或無需經常開啟維修的人孔蓋優先處理；需定期維護的管線設施，則保留必要開啟功能，兼顧道路品質與後續管理需求，未來將持續改善道路安全，打造更舒適的用路環境。