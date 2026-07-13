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伊朗轟美軍6死！士兵控高層「早知會遭襲」　無人機一來棄傷兵落跑

▲▼6名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，3月7日於德拉瓦州多佛（Dover）空軍基地舉行移靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 殉職的官兵遺體3月7日於德拉瓦州多佛空軍基地舉行移靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊衝突爆發初期，駐科威特美軍基地希艾巴港（Port Shuaiba）遭伊朗「見證者」（Shahed）自殺式無人機襲擊，造成6名士兵陣亡、逾30人受傷。多名倖存者向美媒披露，高層將領早在攻擊前多次收到情報警告，卻執意將部隊部署於防禦薄弱的港口設施，事發後更棄傷亡士兵於不顧，逃往掩體躲避。

《華盛頓郵報》報導，攻擊發生於今年3月1日上午約9點半，即美以聯軍發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）隔天。一架伊朗無人機俯衝撞進指揮中心正中央，爆炸衝擊將士兵拋飛、撞上牆壁，金屬、玻璃與塑膠碎片四處飛濺，同時引發大火。

少校頭卡彈片仍奮力救人　準將棄傷兵逃命

陸軍第103後勤持續指揮部少校拉姆斯博頓（Stephen Ramsbottom）回憶，他被氣流從椅子上拋入走廊，即便後腦勺卡著彈片，仍在煙霧中摸索前行，協助搶救傷亡士兵。

然而，準將巴恩斯（Clint Barnes）在無人機攻擊後馬上拔腿奔向緊急出口，躲進附近掩體，身旁只帶著一名士兵。該名士兵受訪時聲音顫抖，「我們不該從那棟該死的建築裡逃跑」，他試圖折返大樓協助救援，「我不能眼睜睜看著這一切發生」，卻被巴恩斯命令留在掩體內。

拉姆斯博頓也提到，事後在集合點始終未見2位將領身影，他們停在基地的軍用皮卡車也已不知去向。

這起攻擊奪走6條人命，包括少校柯克（Cody A. Khork）、士官長馬贊（Robert M. Marzan）、士官長提廷斯（Noah L. Tietjens）、士官阿莫（Nicole M. Amor）、士兵迪科迪（Declan J. Coady）及少校歐布萊恩（Jeffrey R. O'Brien），年齡介於20至54歲之間。

▲▼五角大廈確認了1日在攻擊中喪生的四名士兵身分。（圖／翻攝自X）

▲ 其中4名喪生的官兵。（圖／翻攝自X）

去年12月已知列打擊名單　無視警告派兵進駐

多名士兵向《華郵》指出，巴恩斯與其上級少將辛森（John Hinson）早在去年12月便接獲機密簡報，得知希艾巴港列於伊朗打擊名單中，且部隊內部評估報告明確建議，「不得將任何人員部署於此」。

該港口缺乏應對自殺式無人機的防禦系統，基地廣播警報系統「大嗓門」（Big Voice）原本故障，且部隊甚至未攜帶武器進駐。一名士兵稱，「沒有人有武器，連自動武器都沒有，全留在阿里夫詹營（Arifjan）的軍械室。」且部隊申請部署車載式無人機防禦系統被拒，理由是「資源不足」。

高層催士兵回崗位　警報解除後無人機來襲

攻擊前一天，指揮部多次發出警報，部隊反覆跑進掩體避難，卻被高層施壓要求盡快回到建築內繼續工作。當時辛森說出，「我們不能讓士兵一直睡在掩體裡」，震驚多名士兵。最後一次警報解除約30分鐘後，致命無人機便來襲。

倖存士兵事後自行開車送醫，輾轉抵達德國蘭德施圖爾（Landstuhl）軍事醫院時，卻因未登記為醫療後送傷患，院方無法正式收治，僅能以門診方式提供基本處置。一名士兵回憶，「每個人說法都一樣，『我們很抱歉，這是體制問題，我們無能為力。』」

▲▼ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

▲ 伊朗製「見證者」無人機。（圖／達志影像）

陸軍：部署依計畫執行　調查迄今無人究責

針對外界批評，美國陸軍中央司令部書面聲明表示，希艾巴港部署「依作戰計畫執行」，設施具備足夠掩體，而辛森也因腦震盪及手部受傷被醫療後送。但17名受訪士兵中無人目擊2位將領在現場協助救援，拉姆斯博頓說道，「我們有很多人受傷了」，但「我們留了下來，確保每個人都安全撤離。」

他強調，「如果我們不從這些錯誤中學習，只是相信同一個謊言，那麼下一支部隊將面臨同樣的處境。」目前不清楚軍方調查報告何時公布，但一名知情官員透露，截至目前的調查未涉及任何懲處或究責。

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