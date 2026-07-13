美伊衝突升溫「協議破局」？　最新發展一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美伊衝突持續升高。美軍於11日晚間至12日凌晨對伊朗發動數周來最大規模空襲，12日下午再度展開新一輪打擊，以回應日前荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一艘貨櫃輪遭伊朗無人機攻擊起火、造成1名船員失蹤。美國總統川此前更警告，已有「1000枚飛彈」上膛並瞄準伊朗，若德黑蘭兌現暗殺他的威脅，美軍將立即發動更大規模攻擊。

美軍執行數周以來最大規模空襲

美軍表示，首波空襲共打擊約140處伊朗軍事目標，第二波則鎖定伊朗飛彈、防空系統，以及部署在荷莫茲海峽周邊、隸屬伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的武裝快艇。美國中央司令部（CENTCOM）表示，川普已下令持續攻擊，追究伊朗軍方責任；中央司令部並指出，美軍展開最新空襲約1小時後，伊朗革命衛隊再次攻擊荷莫茲海峽商船，美軍成功擊落1枚巡弋飛彈及1架自殺式無人機。

▲美伊最新動態。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



伊朗報復美軍攻擊 狂轟周邊5國

伊朗隨後展開報復，攻擊巴林、科威特、卡達、約旦、阿曼及阿拉伯聯合大公國等地的美軍相關目標，並再次宣布關閉荷莫茲海峽。阿聯表示，防空系統已攔截來襲飛彈與無人機。伊朗官方則表示，葛希姆島（Qeshm）等地軍事設施遭攻擊，但未傳出平民傷亡或民用設施受損。

▲美軍對伊朗發動多波打擊行動。（圖／翻攝X@CENTCOM）



川普被列暗殺名單：1000枚飛彈早已對準伊朗

另一方面，川普接受美國媒體訪問時表示，自己長期名列伊朗暗殺名單，若遭刺殺，美軍將以「伊朗從未見過的強度」展開轟炸。他也否認以色列曾提供新的暗殺情報，強調伊朗多年來一直想除掉他，「沒有新的計畫」。

川普隨後在自家社群平台Truth Social發文警告，若伊朗兌現任何暗殺或暗殺未遂威脅，「1000枚飛彈已經上膛並瞄準伊朗」，數千枚飛彈將立即發射；他並宣稱，美軍已接獲命令，必要時可在1年內徹底摧毀伊朗境內所有目標。

▲川普金句。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）則回應表示，將順應國內訴求，為已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及近期戰事罹難者「復仇」。

美伊近日持續以飛彈及無人機交火，波斯灣局勢快速升溫。雙方上月簽署、原擬以60天談判窗口推動永久和平並重新開放荷莫茲海峽的臨時諒解備忘錄，如今也因新一輪軍事衝突再度蒙上陰影。