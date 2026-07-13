「台鐵便當」用到中聯油　業者：非問題批號、已預防下架

▲中聯毒油案延燒，台鐵強調使用油品為無問題批號，且採預防性下架。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

致癌沙拉油風暴延燒，彰化縣衛生局公布最新的中聯油脂案受影響產品，台鐵便當也列在其中。對此，台鐵公司表示，經初步確認使用油品，均非有問題的批號商品，且已採預防性下架。

根據衛生局昨日公布受影響產品，一年可賣出900多萬個便當的台鐵也出現在名單中，台鐵製作便當的台北餐旅分處、台中餐旅分處、七堵鐵路餐廳餐務室均在揭露名單。 （►►►中聯油出貨給泰山受影響油品，彰化查核流向公布4-6月受影響油品下游業者清單名單）

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對此，台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵公司高度重視食品安全議題，中聯油脂案爆發初期就針對使用的油品品項及批號進行內部查核，經確認使用的油品均非有問題的批號商品。

台鐵公司進一步補充說明，目前台鐵便當所使用的大豆沙拉油係由泰山公司供應，經盤點確認，並未使用到主管機關公告之問題批號油品，亦取得合約廠商提供的合格檢驗證明，請民眾安心食用。

台鐵公司指出，為配合主管機關相關政策及食安管理原則，已採取預防性措施，將今年4月至6月期間進貨之相關油品先行下架停止使用，並同步完成替代用油採購，改採其他符合食品安全規範之合格品牌油品供應，不影響台鐵便當每日正常生產及供應。

台鐵強調，台鐵將食品安全列為首要原則，將持續配合主管機關辦理後續查核及相關措施，並加強供應商管理及自主檢驗，確保消費者食用安全，請旅客安心。