民調逾9成支持「重懲毒駕」　偷渡加熱菸修法惹議

▲毒駕事件頻傳，逾9成民眾支持重懲。（示意圖／達志影像）



記者錢雅慧／台北報導

台灣民間反詐騙協會日前公布「重大犯罪與司法信任」民調顯示，96.7％受訪者認為，吸毒後駕車不應只被視為一般交通違規，而應列為重大治安問題；另有94.5％受訪者支持加重毒駕刑責，並採取沒入車輛等措施，可見加重毒駕議題，已具社會高度共識。

而根據行政院公共政策平台提案，嚴懲酒駕毒駕致死傷：增訂20年以上有期徒刑至死刑，視同蓄意謀殺，已在短短一個月內達7419人附議，顯示國人對嚴懲毒駕決心與急迫性。

行政院為防堵依托咪酯喪屍煙彈氾濫及毒駕問題，日前通過《菸害防制法》部分條文修正草案，將持有電子煙納入處罰範圍，然而修正草案同時新增指定菸品必要組合元件的警示圖文、展示及販售場所限制，將毒品及毒駕與指定菸品議題一起討論，將延長因應防制毒駕修法速度。

為加速防制毒品及毒駕議題，立法院社福衛環委員會7月2日針對《菸害防制法》修正草案進行詢答。但行政院提出的《菸防法》版本草案中，另外納入加熱菸相關規範。將指定菸品必要組合元件應增加警示圖文，以及限制展示及販售場所等規定。從委員會詢答內容來看，多數立委的關注重點仍集中在毒品管制及電子煙作為吸毒載具，指定菸品相關條文尚未受到具體討論。

立院在審議《菸害防制法》過程中，立委關切焦點高度貼合民意著重毒品管制層面，但正因指定菸品禁令的相關條文非關毒品防制，反讓行政院及衛福部在制定具爭議性法規卻未給予各界60天評論期的過程下淡化並成功夾帶不屬於解決毒品危害的指定菸品禁制條款。

知情人士表示，若欲加強管制合法指定菸品，政府應另行提出完整政策說明及影響評估於後續再行處理，不應以公共安全議題作為夾帶爭議性菸品管制措施的修法包裝。

該人士認為，行政院及衛福部卻在本次修法強行將毒品氾濫及毒駕防制與指定菸品管理包裝在同一修法草案中，未能清楚說明兩者之間的關聯性，顯與毒品防制修法精神脫鉤，不僅模糊修法主軸，凸顯政府對於修法核心精神及政策優先順序失焦，也難以保證可有效回應民眾對維護自身安全的期待，卻將延長立法院審議法案時間，反延遲防制毒品氾濫修法核心精神與目的。

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