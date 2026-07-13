赴日機票狂漲「日本旅遊會退燒？」網指2原因搖頭：根本玩不膩

▲大阪。（圖，下同／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本是國人最愛旅遊目的地，有些人一年就去了4、5次，不過有網友發現，最近機票價格不斷上漲，沒有以往來的便宜，加上不少台灣旅客已多次造訪日本，好奇還會有人想去日本嗎？會改往其他地方旅遊嗎？貼文曝光，網友認為很難，「日幣一直跌，怎麼退燒」、「根本玩不膩，天天去都沒問題」。

多次造訪日本 新鮮感可能不如以往



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，這一、兩年赴日機票價格明顯增加，加上多數台灣旅客已經多次造訪日本，因此好奇旅遊選擇是否逐漸轉向韓國及東南亞，「日本旅遊會退燒嗎？有沒有相關的八卦？」

貼文一出，網友指出，日幣還是太便宜了，「日幣跌成那樣，怎麼會退燒」、「把日幣當台幣花，感覺超爽」、「在日本花日幣當大爺超爽的」、「太便宜了而且又近」、「不會吧，比台灣各地都優質的地方」、「還是比國旅便宜，結案」、「去日本爽吃爽買，都比在台灣花錢開心」。

也有人提到，日本很大，根本玩不完，而且不同季節去有不同的樣貌，「夏天的北海道跟冬天差很大，都很值得去」、「日本太大了，而且每個地方都好玩」、「有喜歡想看的活動還是會去，日本太會辦活動了」、「我每年都去迪士尼，還是玩不膩」、「跟閨蜜、家人、情侶去日本玩，行程都不一樣」、「我最近看一堆日本獨旅的影片，去連日本人都不去的點，其實有點吸引到我」。

台灣4月「64萬人赴日」刷新歷史紀錄



交通部觀光署統計，今年1到4月的國人出境人次高達712萬1102人次，較去年同期成長19.33%。其中最受歡迎的依舊是日本，1月至4月就高達265萬4093人次居冠，比去年同期成長23.74%；其次是尚未解除禁團令的中國大陸，今年1至4月也有118萬9045人次台灣旅客赴陸，成長24.02%。

根據JNTO最新公布的統計數據，4月份適逢日本傳統櫻花季，讓4月的單月訪日人數創下2026年1月以來的年度單月新高，但如果與2025年4月相比，卻硬生生跌了5.5%。2026年4月訪日人數最多的是南韓，共87萬8600人，較2025年同期大幅成長21.7%；其次為台灣，64萬3500人，較2025年成長19.7%。