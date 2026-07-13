把電動車當手機換！　陸新能源車平均車齡僅1.8年

▲中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

一項最新數據顯示，大陸新能源乘用車的平均車齡僅達到1.8年，不少網友看完之後都調侃，現在換新能源車的頻率，真的快到跟換智慧型手機差不多的程度了。

陸媒《快科技》報導，一份最新出爐的行業調查報告指出，大陸新能源乘用車的平均車齡遠低於傳統燃油乘用車，後者的平均車齡已經達到8.2年，種種數據都顯示，新能源汽車正在脫離傳統大宗耐用消費品的定位，慢慢成為和智慧型手機屬性相近的快速消費品。

由中國汽車工業協會聯合和君諮詢共同發布的《2025中國汽車後市場年度發展報告》明確指出，當前大陸汽車市場的燃油車和新能源車兩大序列，產業生命周期和對應的後市場需求已經走向全面分化。

兩組形成強烈對比的統計數據直接展現了這種狀況，目前大陸燃油乘用車的平均車齡已經達到8.2年，車齡超過七年的老車佔比接近六成；反觀新能源乘用車，平均車齡僅為1.8年，其中車齡在1到3年區間的車輛佔比更是高達90％，換算下來燃油乘用車的平均車齡足足是新能源車的4.5倍。

乘聯分會秘書長崔東樹分析認為，之所以會出現這麼懸殊的車齡差，最表層的原因是大陸新能源車是在近五年才正式迎來爆發式普及，整個市場本身就偏新。

更深層的核心動因，其實是新能源汽車全行業都保持著極快的技術更新速度，新功能、新續航、新智駕配置幾乎每年都有大幅升級，驅動不少用戶剛開一兩年舊車，就忍不住置換最新款的車型。