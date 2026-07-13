鬼切急煞害後車閃避　屏東男挨罰2.4萬+吊牌6月...求翻盤吞敗　

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

湯姓男子駕駛自小客車行經台17線屏東縣新園路段時，變換車道後竟連續兩度無預警急踩煞車，導致後方車輛被迫緊急變換車道閃避，因此被後方駕駛檢舉，依「非遇突發狀況任意驟然減速」開罰2萬4000元、吊扣牌照6個月並須接受道安講習。湯不服，提告主張是為閃避超車車輛才減速提出訴訟，但高雄高等行政法院勘驗行車影像後認定說詞與事實不符，判決敗訴。

判決書指出，湯姓男子於2025年6月8日下午駕駛自小客車行經台17線新園路段時，原本行駛內側車道，在打右方向燈切入外側車道、駛至檢舉車輛前方後，竟在前方車流順暢、沒有障礙物或施工情形下，接連兩次急踩煞車，甚至幾乎停在車道上，遭後方駕駛檢舉。依違反《道路交通管理處罰條例》，裁罰新台幣2萬4000元、吊扣牌照6個月，並須參加道路交通安全講習。

湯男不服提起行政訴訟，主張當時因左側有車突然靠近超車，為避免碰撞才採取減速措施，屬於防衛性駕駛，並非故意急煞，也未造成實際事故，因此裁罰並不合理。

法院勘驗行車紀錄器畫面發現，湯男第一次急煞後，後方車輛與其距離快速縮短；約2秒後又再次踩煞車，使車輛幾近停止。由於前方沒有事故、掉落物或其他危險，後方駕駛只能緊急切換至內側車道超車，才避免追撞事故。

經勘驗畫面顯示，湯男完成變換車道時，左側內側車道已沒有車輛干擾，前方道路也十分順暢，周圍沒有任何足以構成「突發狀況」的危險因素，與其主張為閃避超車而煞車的說法完全不符。

判決指出，《道路交通管理處罰條例》所稱「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速、煞車」，是為防止危險駕駛造成交通事故，所謂突發狀況應限於前方事故、掉落物、行人突然闖入、避讓救護車等不可預期情形。本案並無任何類似狀況，湯男卻連續急煞，已造成後車必須緊急閃避，具有高度交通危險性，駁回其訴訟，並須負擔300元訴訟費用。