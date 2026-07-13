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快訊／伊朗轟約旦美軍基地！大規模飛彈無人機齊發　巴林警報響

▲▼ 圖為伊朗發射飛彈。（圖／路透）

▲圖為伊朗發射飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國12日持續轟炸伊朗，根據官媒伊朗努爾新聞（Nour News）報導，伊朗軍隊及革命衛隊正對該區域敵方基地發動大規模飛彈與無人機攻擊。革命衛隊發布聲明，宣稱攻擊約旦哈桑王子空軍基地。

努爾新聞引述伊朗一名軍方官員的說法指出，此次行動是為回應美國持續對伊朗發動的攻擊，鎖定過去48小時內因「敵軍動向」而確認的目標地點。

另據伊朗支持武裝團體關係密切的Telegram頻道Sabereen News，已有多枚彈道飛彈從伊朗西部與中部發射，目標為美軍在該區域的據點。

革命衛隊發布聲明表示，已對約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan air base）發動飛彈與無人機攻勢，造成數座燃料庫與彈藥儲存設施起火，而這次的攻擊是針對美國攻擊伊朗沿岸軍事基地的第一階段回應。

半島電視台報導，革命衛隊稱在報復行動第二階段行動中，鎖定攻擊的目標為巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）多處設施，包括直升機維修設施、停放P-8反潛機的機庫及美軍無人機指揮管制中心。

另外，革命衛隊也聲稱襲擊科威特，鎖定阿里賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的燃料槽與愛國者防空系統，以及艾哈邁德賈比爾空軍基地（Ahmad Al-Jaber Air Base）的戰略FPS雷達系統。革命衛隊指出，這是屬於報復行動第三階段。

伊朗革命衛隊也警告美方別進一步介入荷莫茲海峽事務，強調伊朗不會容許外國勢力持續軍事干預該水域。

上述消息發布前，美國才剛對伊朗發動長達數小時的新一輪攻擊。在伊朗官媒稱伊朗發動攻擊之後，巴林警報響起，巴林內政部13日透過社群平台X發文，要求民眾保持冷靜，前往最近的安全處所。

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