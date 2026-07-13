貴婦睡眠障礙花千萬打485劑牛奶針　名醫害「藥物成癮喪命」遭起訴

▲呂姓貴婦（右）求治失眠困擾，卻染上藥癮不幸身亡，醫師劉祥耀被依過失致死罪嫌起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

呂姓貴婦因睡眠障礙向醫師劉祥耀求診，在3年內花費上千萬元打了485次牛奶針，呂姓貴婦驚覺自己對內含管制藥物成癮後提告，卻在訴訟期間不幸死亡，法院民事部分判劉祥耀要賠償呂母200萬元，台北地檢署13日以劉祥耀違背醫療常規，導致呂姓貴婦藥物成癮且與死亡有因果關係等理由，依過失致死起訴劉祥耀。

根據民事判決，飽受失眠所苦的呂姓貴婦向「薇娜時尚美學診所」求助後，從2018年3月15日開始，到2021年1月22日為止，自費接受牛奶針治療，平均每1到2周要打1針，每針3萬到6萬元不等，共打485次，後來才知牛奶針內含有propofol(丙泊酚)成分，屬於第四級管制藥品。

呂姓貴婦不滿診所負責醫師劉祥耀未說明要劑成分與副作用，害她每次打完針都覺得昏沉難受，還因此成癮，在2021年起訴，要求劉祥耀賠償醫藥費、精神慰撫共1198萬元，但呂婦在提告的同年9月2日，到新北市另間診所進行除疤雷射手術時，再次因接受注射含propofol的麻醉藥劑時突然失去意識，經送醫急救，在30日因腦水種併發肺炎、菌血症、敗血性栓子而死。

呂姓貴婦求償官司由母親承受繼續，獲賠200萬元確定，呂姓貴婦的丈夫與兒子則繼續為母親的猝逝追究刑事責任，檢察官先前以呂姓貴婦生前8個月最後1次接受劉祥耀施打牛奶針，難以證明間隔多時之後，在另間診所發生的憾事與劉祥耀的醫療處置有關，因此處分不起訴。

案經高檢署2度再議發回，檢察官根據法醫解剖鑑定報告，認為呂姓貴婦死亡原因，可能是propofol的作用，導致缺氧缺血性腦病變，及長時間住院治療導致腦水腫併發肺炎、菌血症、敗血性栓子而死。

檢察官認定，劉祥耀明知propofol不當使用，可能導致病患成癮，也不能為了幫病患抵癮而任意施用，卻長期高頻率、反覆為呂姓貴婦進行舒眠治療，導致呂姓貴婦依賴成癮，還要不斷透過各種名目尋求繼續施打propofol，劉祥耀因違背醫療常規，過失致人死罪嫌遭起訴。