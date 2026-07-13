　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

野牛發狂追擊！男子遭頂飛2.4公尺高後摔下重傷　驚悚畫面曝光

黃石國家公園（Yellowstone National Park）再度發生野牛攻擊遊客事件，男子被野牛牛角頂起拋飛。（圖／翻攝自X）

▲黃石國家公園野牛攻擊遊客，男子被牛角頂起拋飛。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）再度發生美洲野牛攻擊遊客事件。一名男子在當地時間11日傍晚與孫子在園區露營地附近散步時，遭一頭情緒激動的公野牛襲擊，當下他被牛角頂起，整個人被拋飛約8英尺（約2.4公尺）高後重摔落地，傷勢嚴重，目前仍未脫離險境。

綜合外媒報導，目擊整起事件的專業攝影師麥克勞德（Mike MacLeod）描述，當時他正在露營，妻子發現一頭公野牛進入露營區後，麥克勞德便拿起相機，在安全距離外拍攝野牛的一舉一動。

麥克勞德表示，野牛起初只是穿越露營區，途中有一群孩童站在相當安全的距離，以手機拍攝野牛，沒想到牠突然朝孩子們衝鋒，所幸孩童及時四散逃離，無人受傷。

然而，野牛並未停止攻擊，麥克勞德說野牛在露營區四處奔跑，現場遊客彼此高喊提醒危險，過了一段時間後，野牛在一處泥土地打滾，看起來似乎恢復平靜。

此時，受害男子與家人剛好沿著道路散步經過。麥克勞德指出，祖孫兩人距離野牛至少約91公尺，依照美國國家公園管理局（National Park Service）的安全建議，也屬安全距離。

當時野牛趴在塵土中休息，祖孫兩人停下腳步拍照。等野牛開始起身後，祖父立刻告訴孫子：「該走了。」兩人便躲到附近樹叢後方，沒想到，一輛白色皮卡車突然經過，再度刺激野牛情緒。

麥克勞德表示，野牛先朝皮卡車衝去，但駕駛並未停車，而是直接駛離，野牛隨即衝向躲在樹林後方的祖孫，野牛先撞擊一棵小樹後，接著直接衝入樹林追逐兩人。

孫子雖成功逃離，但祖父卻被野牛一路追趕，在樹林間閃避不及，最後被牛角勾住臀部，把他整個人高高拋向空中。該名男子倒地後，野牛沒有立刻離開，而是站在傷者身旁，不停甩動頭部，情緒仍十分激動。

眼見情況危急，麥克勞德停止拍攝，朝野牛衝去並大聲吼叫，希望吸引牠的注意力，其他目擊民眾見狀，也跟著衝向前協助驅趕野牛，最終成功將其逼退。

男子當時痛苦不堪，尤其臀部及摔落的腿部劇烈疼痛，但現場未發現明顯外傷。有人握住他的手安撫情緒，有人負責警戒野牛是否折返，另有民眾撥打急救電話報案，也有人協助檢查是否有大量出血，但未發現明顯血跡，黃石公園緊急醫療人員（EMS）隨後抵達現場接手救援。

麥克勞德事後與傷者孫子保持聯絡，對方表示祖父傷勢相當嚴重，目前仍未脫離危險期，孫子也擔心事件是否因自己而起，希望觀看事發影片確認。麥克勞德則表示：「從影片一開始就看得很清楚，這完全不是他的錯。」

這也是黃石國家公園2026年第二起野牛攻擊人類事件，首起事件發生於6月26日，一名12歲孩童在泥火山（Mud Volcano）附近遭野牛撞傷。麥克勞德強調，與過去許多遊客刻意靠近野生動物不同，這次事件中沒有人違反安全規範。

「我沒有看到任何人靠近野牛，大家一直互相提醒『野牛過來了，小心！』，所有人都保持安全距離，也都非常尊重野生動物。」

專家指出，每年6月至9月正值野牛繁殖季，公野牛因爭奪配偶及領域，體內荷爾蒙旺盛，攻擊性會大幅提升，也更容易出現無預警的攻擊行為，呼籲遊客須謹慎注意。

延伸閱讀
具俊曄爆未放棄大S遺產！下周調解登場　再傳爭取子女繼承權益
Costco留才有多狂？基層員工退休金破2920萬　還捨不得離職
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球
獨／妻打485次牛奶針被害死！夫找高大成揪破綻...堅持5年
摩鐵發現大片血跡...小情侶離奇雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

涉收受「價值2.7億韓元」免費民調！　尹錫悅一審判關2年

39歲陸男成墨西哥「芬太尼之王」！一手打造供應鏈　引渡美國候審

東京羽田機場跑道出現「20cm坑洞」！　緊急關閉至下午6時

伊朗大規模反擊！狂轟中東4國　宣稱「擊落美軍無人機」

認了想性侵！23歲韓男尾隨女高生「鎖喉拖上車」　洩慾不成刺死她

賣剩也不浪費！福岡地鐵「惜食麵包」販賣機　年減3.9噸食物浪費

畫面曝光！智利汽車衝入露天市集至少6死　駕駛：不記得了

泡麵湯底別倒！日本大廠公開隱藏版吃法　加入一物變美味佳餚

民宿牆上照片好眼熟　她一看驚見「家人全入鏡」嚇瘋

野牛發狂追擊！男子遭頂飛2.4公尺高後摔下重傷　驚悚畫面曝光

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

涉收受「價值2.7億韓元」免費民調！　尹錫悅一審判關2年

39歲陸男成墨西哥「芬太尼之王」！一手打造供應鏈　引渡美國候審

東京羽田機場跑道出現「20cm坑洞」！　緊急關閉至下午6時

伊朗大規模反擊！狂轟中東4國　宣稱「擊落美軍無人機」

認了想性侵！23歲韓男尾隨女高生「鎖喉拖上車」　洩慾不成刺死她

賣剩也不浪費！福岡地鐵「惜食麵包」販賣機　年減3.9噸食物浪費

畫面曝光！智利汽車衝入露天市集至少6死　駕駛：不記得了

泡麵湯底別倒！日本大廠公開隱藏版吃法　加入一物變美味佳餚

民宿牆上照片好眼熟　她一看驚見「家人全入鏡」嚇瘋

野牛發狂追擊！男子遭頂飛2.4公尺高後摔下重傷　驚悚畫面曝光

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

金酒廈門公司115年預算刪9成　金門縣議會：盼促改革、強化監督

COMEME開賣「2款阿華田流心蛋塔」　限時3天送造型悠遊卡

巴威颱風掀強風！日月潭「孤獨樹」倒了　遊客不捨：天有不測風雲

涉收受「價值2.7億韓元」免費民調！　尹錫悅一審判關2年

39歲陸男成墨西哥「芬太尼之王」！一手打造供應鏈　引渡美國候審

快訊／新竹縣長楊文科捲竹北天坑案　一審宣判無罪

《戲說台灣》連擲「7聖筊」她被欽點演白沙屯媽祖　張秀卿曝神蹟！

曝毒油案與賴清德關係圖　徐巧芯：卓榮泰說「再考慮」的原因？

內湖父子同日猝逝　高大成：父親的死可能是因為傷心過度

苗可麗戴6千萬珠寶扛北影主持　準備好「以A-LIN為榜樣」

國際熱門新聞

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

曼谷啤酒餐廳深夜惡火吞噬30死　多名死者受困廁所

美軍展開數周以來最大空襲！　壓制伊朗攻擊荷莫茲海峽商船能力

伊朗轟約旦美軍基地　射大規模飛彈無人機

伊朗轟美軍基地6死！　士兵控高層棄傷兵落跑

女醫被砍34刀亡　嫌犯疑先殺人後性侵

伊朗「暗殺名單」曝　川普、盧比歐全上榜

台灣也有賣　美好市多蛋白粉爆含重金屬

男誤送「死亡香水」　親手害死摯愛

Costco留才有多狂？40年員工擁3千萬身家

俄天兵片瘋傳　機槍失控「變風火輪」掃射同袍

世足場邊爆吵　女看男手機「瞬間變臉」

更多熱門

相關新聞

法界籲：請直接刪除手足特留分

法界籲：請直接刪除手足特留分

遺囑協會倡議多時的「刪除兄弟姊妹特留分」，據報導，有機會在立法院迎來三讀，如果成真，這對我國民法來說，將是與世界潮流接軌的進步巨大里程碑。目前的最新進展，則是立院黨團協商無共識，將送院會處理。

新竹男工寮改槍裝紅點校準器　警攻堅逮人

新竹男工寮改槍裝紅點校準器　警攻堅逮人

二伯撇抄襲日牌！律師揭判定「侵權3關鍵」

二伯撇抄襲日牌！律師揭判定「侵權3關鍵」

限量「排便鞋」爆紅　品牌：將改變排便方式

限量「排便鞋」爆紅　品牌：將改變排便方式

全台8縣市明停水！影響區域、時間一次看

全台8縣市明停水！影響區域、時間一次看

關鍵字：

黃石國家公園野牛周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面