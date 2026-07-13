野牛發狂追擊！男子遭頂飛2.4公尺高後摔下重傷　驚悚畫面曝光

▲黃石國家公園野牛攻擊遊客，男子被牛角頂起拋飛。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）再度發生美洲野牛攻擊遊客事件。一名男子在當地時間11日傍晚與孫子在園區露營地附近散步時，遭一頭情緒激動的公野牛襲擊，當下他被牛角頂起，整個人被拋飛約8英尺（約2.4公尺）高後重摔落地，傷勢嚴重，目前仍未脫離險境。

綜合外媒報導，目擊整起事件的專業攝影師麥克勞德（Mike MacLeod）描述，當時他正在露營，妻子發現一頭公野牛進入露營區後，麥克勞德便拿起相機，在安全距離外拍攝野牛的一舉一動。

麥克勞德表示，野牛起初只是穿越露營區，途中有一群孩童站在相當安全的距離，以手機拍攝野牛，沒想到牠突然朝孩子們衝鋒，所幸孩童及時四散逃離，無人受傷。

然而，野牛並未停止攻擊，麥克勞德說野牛在露營區四處奔跑，現場遊客彼此高喊提醒危險，過了一段時間後，野牛在一處泥土地打滾，看起來似乎恢復平靜。

此時，受害男子與家人剛好沿著道路散步經過。麥克勞德指出，祖孫兩人距離野牛至少約91公尺，依照美國國家公園管理局（National Park Service）的安全建議，也屬安全距離。

當時野牛趴在塵土中休息，祖孫兩人停下腳步拍照。等野牛開始起身後，祖父立刻告訴孫子：「該走了。」兩人便躲到附近樹叢後方，沒想到，一輛白色皮卡車突然經過，再度刺激野牛情緒。

麥克勞德表示，野牛先朝皮卡車衝去，但駕駛並未停車，而是直接駛離，野牛隨即衝向躲在樹林後方的祖孫，野牛先撞擊一棵小樹後，接著直接衝入樹林追逐兩人。

孫子雖成功逃離，但祖父卻被野牛一路追趕，在樹林間閃避不及，最後被牛角勾住臀部，把他整個人高高拋向空中。該名男子倒地後，野牛沒有立刻離開，而是站在傷者身旁，不停甩動頭部，情緒仍十分激動。

眼見情況危急，麥克勞德停止拍攝，朝野牛衝去並大聲吼叫，希望吸引牠的注意力，其他目擊民眾見狀，也跟著衝向前協助驅趕野牛，最終成功將其逼退。

男子當時痛苦不堪，尤其臀部及摔落的腿部劇烈疼痛，但現場未發現明顯外傷。有人握住他的手安撫情緒，有人負責警戒野牛是否折返，另有民眾撥打急救電話報案，也有人協助檢查是否有大量出血，但未發現明顯血跡，黃石公園緊急醫療人員（EMS）隨後抵達現場接手救援。

麥克勞德事後與傷者孫子保持聯絡，對方表示祖父傷勢相當嚴重，目前仍未脫離危險期，孫子也擔心事件是否因自己而起，希望觀看事發影片確認。麥克勞德則表示：「從影片一開始就看得很清楚，這完全不是他的錯。」

這也是黃石國家公園2026年第二起野牛攻擊人類事件，首起事件發生於6月26日，一名12歲孩童在泥火山（Mud Volcano）附近遭野牛撞傷。麥克勞德強調，與過去許多遊客刻意靠近野生動物不同，這次事件中沒有人違反安全規範。

「我沒有看到任何人靠近野牛，大家一直互相提醒『野牛過來了，小心！』，所有人都保持安全距離，也都非常尊重野生動物。」

專家指出，每年6月至9月正值野牛繁殖季，公野牛因爭奪配偶及領域，體內荷爾蒙旺盛，攻擊性會大幅提升，也更容易出現無預警的攻擊行為，呼籲遊客須謹慎注意。

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