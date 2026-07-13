巴威過境…大武崙沙灘玳瑁海龜遭沖上岸！　漁網纏繞「1死2活」

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

巴威颱風過境後，基隆市政府於12日啟動大武崙沙灘環境清理作業，清理期間，民眾及現場救生隊陸續發現3隻遭廢棄漁網纏繞的玳瑁海龜。經初步觀察，3隻皆為約3至5歲的青年幼龜，其中2隻仍有生命跡象且狀況穩定，另1隻則不幸於被發現時已死亡。

▲大武崙沙灘救援到的第1隻玳瑁海龜，遭廢棄漁網纏繞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



市府產業發展處表示，受巴威颱風強勁風浪影響，大量海洋廢棄物及廢棄漁網被沖上岸際與沙灘，3隻玳瑁疑似隨漂流物遭風浪帶至大武崙沙灘，並因身體遭漁網緊密纏繞而無法動彈。所幸民眾及救生人員及時發現，立即協助排除危險並通報海保救援網(MARN)。

▲▼第1隻玳瑁生命跡象穩定。



接獲通報後，由中華鯨豚協會派員到場，將2隻存活的玳瑁送往樹林海龜救傷中心，進行詳細檢查、治療及後續照護。死亡個體因仍屬新鮮、尚未腐敗，也一併送回中心進行解剖及相關檢驗，以進一步釐清死亡原因及掌握健康狀況。

▲▼第2隻玳瑁海龜被尋獲。



產業發展處處長蔡馥嚀指出，玳瑁為珍貴且受保育的海洋野生動物，此次事件也再次凸顯廢棄漁網及海洋垃圾對海洋生態造成的嚴重威脅。廢棄漁具在海中持續漂流，不僅可能纏繞海龜，也可能危害鯨豚、海鳥及其他海洋生物，形成難以察覺的「幽靈漁具」危害。

市府呼籲，民眾若於岸際或海域發現受傷、受困或死亡的海龜及其他保育類海洋生物，請勿自行拉扯漁網、搬動或將動物帶走，應先保持適當距離、記錄發現地點及動物狀況，並立即通報相關單位如就近的海巡安檢所，由專業救援人員到場處理，以免造成動物二次傷害，也保障民眾自身安全。

市府後續將持續進行大武崙沙灘及周邊岸際的海洋廢棄物清理與巡查工作，同時加強海洋保育及廢棄漁具減量宣導，期盼透過政府、漁業從業人員與民眾共同努力，降低海洋垃圾對生態環境的危害，守護珍貴的海洋生命。

▲▼第3隻玳瑁海龜不幸死亡。

