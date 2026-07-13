高雄男無照+酒駕「3貼闖6紅燈」！拒檢亂竄狼狽上銬　幼子嚇哭

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名顏姓男子昨（12）日晚間騎乘機車，載著3歲大的兒子與未成年表弟，3貼騎乘在路口闖紅燈，巡邏員警發現後示意停車受檢，但顏男一路闖紅燈又跨越雙黃線，還撞上無辜的機車。員警上前緝捕，譴責他載小孩還違規，他才坦承自己無照駕駛，接著又被抓到酒駕，當著兒子的面被捕，成了最壞示範。

▲酒駕父載未成年表弟、3歲兒子騎車違規遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在12日晚間7點35分，苓雅分局員警執行巡邏勤務時，循經三多四路與新光路口，發現一部機車闖紅燈，便示意騎士停車受檢。不過騎士拒檢並駛離現場，員警一路尾隨伺機攔查，騎士最終在夢時代百貨錢的中華五路、時代大道追撞1輛機車，波及1輛汽車後停下。

員警上前緝捕，質問騎士「跑什麼？載小孩還騎成這樣，有沒有搞錯？」騎士表示：「我無照」，員警起初還以為騎士辯解「沒跑」，細聽了解意思後，才知道騎士坦承自己無照駕駛，痛斥騎士：「無照有什麼好跑的？載小孩還騎成這樣？」

▲3歲大的兒子跟著爸爸趴地板。（圖／記者許宥孺翻攝）



騎士接連說抱歉，孩子則情緒穩定不哭鬧，跟著父親坐趴在路中央。警方對騎士實施酒測，結果酒測值超標。遭追撞的機車騎士、乘客皆輕微擦挫傷，汽車駕駛則未受傷。

警方指出，顏嫌拒檢逃逸過程中多項交通違規，計舉發闖紅燈6件、不依規定駛入來車道1件、酒駕1件、無照1件、拒檢1件，合計最高罰鍰為19萬200元，當場移置保管車輛，吊扣機車牌照及駕照。另顏嫌涉嫌酒後駕車，詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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