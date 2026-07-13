二伯爆抄襲日牌　網喊「要一模一樣才算」！律師打臉：聽你在叭噗

▲二伯品牌爆抄襲SOU・SOU！日本品牌方設計師是高齡80歲的脇阪克二。（圖／翻攝自臉書、IG）



記者施怡妏／綜合報導

YTR蔡阿嘎的妻子二伯創立親子品牌HAHABABY，遭質疑部分商品的設計與日本品牌「SOU・SOU」相似。對此，巴毛律師陳宇安表示，雙方商品部分圖樣相似度相當高，乍看之下難以分辨品牌，只要作品最具有辨識度、最具創作性的部分被高度重現，仍可能構成侵害著作權，「才沒有要求要一模一樣」。

律師陳宇安在臉書發文，「抄襲」是一般日常用語，不是真正的法律用語 ，《著作權法》討論的用詞包括重製、改作等。針對網友提到「如果要達到抄襲，必須要一模一樣，連下筆筆觸都一樣才算」；她強調，「我聽你在叭噗，侵害著作權才沒有要求要一模一樣。」

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▲二伯曾說過很喜歡SOU・SOU的花布。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



侵權判斷有3要素



陳宇安指出，法院處理著作權爭議時，會從作品是否受到保護、雙方是否可能接觸，以及相似程度是否達到法律上的「實質近似」等面向綜合判斷，「這幾個標準才是判斷著作權侵權爭議真正的核心」。

陳宇安指出，SOU・SOU原創者脇阪克二曾出版作品集，也曾透過書籍分享設計理念，花樣具有原創性，應不會有爭議；不過，個別圖樣最終能否獲得保護，仍須依具體作品及法院判斷而定。至於第二點，陳宇安表示，印象中二伯過去曾提到自己喜歡SOU・SOU，「所以應該可以肯定他接觸過SOU・SOU的商品，做出來的商品高度雷同應該不是巧合」。

創作核心才是比對重點



至於最後一點「實質近似」，陳宇安指出，即使圖案大小、位置或顏色略有調整，只要最具辨識度、最具創作性的部分被高度重現，仍可能構成侵權。她坦言，格紋、花朵或圓點本身雖屬常見元素，但若特定排列、比例、色彩及構圖組合高度相似，仍可能受到著作權法保護，不能只因修改少數細節，就直接認定沒有侵權問題。

陳宇安分享，台灣法院曾做過類似的判決，台南地方法院100年度智訴字第9號，就是在處理衣服圖案侵權的問題，「如果SOU・SOU的跨海提告，HAHABABY這次應該要付很多很多錢委任萬國打官司了。」

．本文經「巴毛律師 陳宇安」授權轉載。

