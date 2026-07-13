傳蘋果明年推出兩款全新Apple Pencil　電池設計可望迎重大改變

▲傳蘋果明年推出兩款全新Apple Pencil。（圖／記者吳立言攝）



記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出將於 2027 年推出新一代 Apple Pencil，除了更新入門款 USB-C 版本，也將同步推出新一代 Apple Pencil Pro，並預計與新款 iPad Pro 一同亮相。其中最受關注的是，新產品可能因應歐盟新法規要求，在電池設計上迎來重大調整。

根據《彭博》記者古爾曼最新消息，蘋果目前正開發兩款全新 Apple Pencil，包括入門款 USB-C 版本與高階 Apple Pencil Pro，預計將隨下一代 iPad Pro 於明年一同發表。

因應歐盟法規 電池設計傳將改版

報導指出，歐盟近年持續推動產品維修權（Right to Repair），並要求電子產品電池更容易拆卸、更換。古爾曼認為，蘋果正在研發的新款 Apple Pencil 將採用全新的電池系統（new battery systems），雖然目前尚未透露具體技術細節，但外界推測，新款 Apple Pencil 有望首次導入更容易更換電池的設計。

若消息屬實，將是 Apple Pencil 自推出以來在硬體結構上的一項重要變革，也有助於延長產品使用壽命。

其他規格尚未曝光

除了電池可能改版之外，目前尚未有更多新功能或外觀設計資訊曝光，因此仍不清楚新款 Apple Pencil 是否會同步帶來握感、功能或感測能力等方面的升級。

現行入門款 USB-C 版 Apple Pencil 於 2023 年 11 月推出，而 Apple Pencil Pro 則於 2024 年 5 月發表，新增壓感手勢、觸覺回饋、尋找功能等特色。若蘋果維持既有產品更新節奏，新款產品最快有望於 2027 年與下一代 iPad Pro 同台亮相。