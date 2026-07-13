中華郵政放寬「颱風受災保戶理賠」　房貸可申請1年寬限期

▲中華郵政祭出颱風受災三大關懷措施。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

巴威颱風來襲，部分地區傳出災情，中華郵政宣布關懷方案，提供快速理賠、相關保險和房貸戶等措施，其中受災房貸戶可申請1年寬限期，期間可只付利息免還本金，並可申請小額修繕房屋貸款，額度20萬至50萬元不等。

因應巴威颱風帶來災害，中華郵政公布祭出三大關懷措施，首先是放寬並加速理賠，因災害不幸罹難之保戶，理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次是寬延繳納保險費與新增之保單借款免息措施，中華郵政表示，自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿再給予3個月延長寬限期間；另自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月；保險單如有毀損，免費補發保險單。

第三項措施則針對房貸戶，中華郵政說明，自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。