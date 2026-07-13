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50歲男從牙縫裡洗出「1條活白蟲」　醫護全傻眼：是菜葉上的幼蟲

▲拔牙。（圖／CFP）

▲醫師在男子口中發現活蟲。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

福建泉州一名50歲男子因多顆牙齒鬆動，日前前往醫院準備更換假牙，沒想到醫師替他洗牙時，竟從後方臼齒牙縫夾出一條約1公分長的白色幼蟲，讓患者和醫護人員都當場傻眼。經檢查發現，男子罹患重度牙周病，加上糖尿病及長期吸菸，口腔衛生狀況不佳，才讓幼蟲意外卡在牙縫中。

據《瀟湘晨報》報導，男子到泉州市第一醫院就診時，醫師發現他有多顆牙齒缺失、牙結石嚴重堆積，牙齦也出現紅腫、潰爛等症狀，診斷為重度牙周病。

醫師在替男子洗牙時，竟從後槽牙寬大的牙縫中夾出一條約1公分長的白色幼蟲。經判斷，這並非蛀牙產生的蟲，而是外來的菜蟲，推測可能是患者食用青菜、荔枝等食物時，附著在菜葉上的幼蟲意外殘留在口腔內，卡進因牙周病萎縮而變大的牙縫。

醫師表示，由於患者長期口腔清潔不佳，牙周病持續惡化，導致口腔對異物的感知能力下降，才沒有及時發現幼蟲卡在牙縫中。

醫師提醒，糖尿病患者、長期吸菸者，以及配戴活動假牙卻未定期取下清潔的中老年人，都是牙周病高風險族群。若平時忽略口腔清潔，不僅容易從牙齦出血、腫痛惡化成牙齒鬆動、脫落，甚至可能發生異物卡在牙縫卻渾然不覺的情況。

醫師也建議，一般民眾每年至少洗牙1次；若患有牙周病、糖尿病或有吸菸習慣，則應縮短為每半年洗牙1次，定期清除牙結石及牙菌斑，降低牙周病惡化風險。

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