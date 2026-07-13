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40年世仇！英格蘭強碰阿根廷　美祭「史上最嚴安檢」防球迷失控

▲▼2026世足英格蘭。（圖／路透）

▲英格蘭球迷。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英格蘭順利挺進世界盃四強賽，接下來將對上阿根廷，而兩國之間的宿怨，加上擁有全世界最熱情的球迷，讓這場比賽成為國際足總（FIFA）最希望避開的對戰組合。如今，兩國將迎來數十年來最重要的一場交鋒，專家警告，這注定會是一場火藥味十足的比賽，美國當地將祭出史上最大規模的維安，迎接這場最火爆的一役。

史上最火爆一役　美祭出「最高層級維安」

根據英國《太陽報》報導，這場四強賽預計於台灣時間16日上午4時在美國亞特蘭大開踢。一名高層內部人士透露，「英國球迷們之前就來過這裡了，之前賽事中他們對戰剛果的比賽就是在這個場地打的，當時一切都很順利，事實上，比賽到目前為止都進行得非常完美，沒出半點包。」

▲▼2026世足阿根廷。（圖／路透）

▲阿根廷球迷。（圖／路透）

不過他也強調，為了保障大家的安全，主辦方下了很多苦心，「看著來自不同國家的人們彼此相安無事、融洽相處，單純地享受足球，是這次賽事的一大亮點。但別懷疑，我們絕對不會冒任何風險，上面的大老闆們心裡都很清楚，這很可能是本屆世界盃至今最火爆的一場比賽。」

嚴防球迷暴動　「踩紅線就出場」安檢全面升級

為確保比賽順利進行，美方將採取一系列額外的維安管制。該名內部人士指出，「我們當然希望，大家根本不會察覺到有這些額外措施。我們說的是在球場內外會部署便衣警察，還有遠端監看監視器的監管人員，這些人力通通都會增加。」

▲▼2026世足英格蘭。（圖／路透）

▲▼英格蘭順利挺進世界盃四強賽，接下來將對上阿根廷。（圖／路透）

▲▼2026世足阿根廷。（圖／路透）

除此之外，前往球場周邊的機場，甚至進入球場本身時，也會有額外的安檢。內部人士強調，雙方的球迷區將會被徹底隔開，以確保每個人都安分守己，「這次會採取『一次違規就出局』的政策。我們絕不冒險，所以球迷們要有心理準備，這次進場等流程可能會花比較多時間。」

宿怨糾葛40年　「上帝之手」與貝克漢紅牌成經典

回顧本屆晉級之路，三獅軍團在延長賽以2比1擊退挪威，阿根廷則以3比1淘汰瑞士，雙雙搶下四強門票。過去英格蘭和阿根廷在世界盃曾交手過5次，英格蘭在對戰紀錄上略勝一籌，曾於1962年、1966年和2002年拿下勝利，但雙方過去的交手總是充滿戲劇性。

▲▼2026世足阿根廷。（圖／路透）

▲▼英格蘭對戰阿根廷四強賽，雙方的球迷區將會被徹底隔開。（圖／路透）

▲▼2026世足英格蘭。（圖／路透）

這場激烈的世仇對決多年來產生不少高潮迭起的場面。阿根廷於1986年在阿茲特克體育場以充滿爭議的方式贏得比賽；當時下半場剛開始，比分還是0比0，馬拉度納（Maradona）在爭搶一顆無主球時跳了起來，接著舉起左臂將球打過了英格蘭門將希爾頓（Peter Shilton），把球送入空門。

當時裁判並沒有抓到這個被稱為「上帝之手」的犯規動作，判定進球有效。阿根廷最終以2比1贏下比賽，並在決賽擊敗西德捧起冠軍。

到了1998年的16強賽，同樣是一場火藥味十足的比賽。當時英格蘭球星貝克漢（David Beckham）倒地時，出腳踢了阿根廷中場西蒙尼（Diego Simeone），結果慘遭紅牌罰下場，當三獅軍團在PK戰中吞敗遭到淘汰時，貝克漢的舉動更是讓他登上了各大媒體的頭版頭條。

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