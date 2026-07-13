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Disney+也要免費了？傳內部評估新方案　直接槓上YouTube

▲Disney+，迪士尼。（圖／路透）

▲Disney+傳出評估免費版。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

Disney 傳出正評估為 Disney+ 推出「完全免費」觀看方案，希望藉此吸引更多未付費用戶，並與 YouTube、Tubi 等免費影音平台競爭。若計畫正式推出，將是 Disney+ 自上線以來商業模式最具代表性的調整之一，不過目前仍處於內部討論階段，尚未拍板定案。

根據《商業內幕》報導，Disney 產品與技術長 Adam Smith 日前在公司串流業務內部大會中，向員工提及提供免費內容的構想。不過目前尚未決定推出時間、適用市場，以及哪些電影或影集將納入免費觀看範圍。知情人士指出，這只是 Disney 持續評估如何提升用戶體驗的眾多策略之一。

瞄準 YouTube 與免費串流平台

推動 Disney 評估免費方案的原因之一，在於免費影音平台持續擴大市占。根據 Nielsen 數據，YouTube、Tubi 與 The Roku Channel 等主要免費平台，2026 年 4 月合計占美國電視觀看時間 18.7%，高於 2025 年的 16.8% 與 2024 年的 12.7%，顯示愈來愈多觀眾選擇免費且含廣告的影音服務。

垂直短影音可能成為重要內容

除了評估免費方案外，Disney 近月也持續調整 Disney+ 的內容形式，包括加入直式短影音（Vertical Video）功能，並測試短影音、短劇與 Podcast 等內容，希望提升平台互動率與觀看時間。外界預期，若未來推出免費方案，這類短內容以及部分片庫作品，可能成為免費版的重要內容來源。

目前 Disney+ 已在部分市場提供含廣告的低價訂閱方案，但尚未推出真正的免費觀看服務。若未來免費層級正式推出，預料將以廣告收入支撐營運，並與 YouTube 等免費平台展開更直接競爭。不過截至目前為止，Disney 尚未正式宣布相關計畫，也沒有公布推出時程或實施細節。

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