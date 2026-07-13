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蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」　二伯：好哦

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲二伯說好可愛都想要，蔡阿嘎回應「你自己出就好啦」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

記者劉維榛／綜合報導

一名前粉絲挖出蔡阿嘎2023年東京逛街影片，發現夫妻倆介紹日本品牌SOU・SOU時，二伯看到商品興奮喊「好可愛我都想要」，蔡阿嘎則笑回「你自己出就好了啦」，二伯回「好哦」。由於HAHABABY近日陷入設計爭議，這段對話再度引爆熱議，網友怒批「凡走過必留下痕跡」。

一名網友在Threads表示，自己前幾年很愛看蔡阿嘎的影片，但後來就沒再追蹤，最近他們因AI似顏繪風波遭炎上，加上HAHABABY又捲入抄襲風波，原PO回去翻以前看過的影片，並順便退訂頻道。

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二伯喊都想要！蔡阿嘎：你自己出就好了啦

原PO分享2023年8月1日上架影片《嘎哥二伯帶路買#2：10家必逛服飾愛店，東京表參道原宿逛街攻略！》，內容就介紹了SOU・SOU是夫妻倆的愛店。原PO更點出影片細節，在17分23秒時，二伯看到商品後興奮直呼「好可愛我都想要」，蔡阿嘎則笑回「你自己出就好了啦」，二伯隨即笑回「好哦」。

另外在16分21秒時，二伯也提到「他們家的花布我很喜歡」，讓原PO忍不住聯想如今的抄襲風波，接著質疑「因為很喜歡，所以在店裡直接說要抄襲？現在直接copybaby？」

貼文曝光後，再度引發不少網友討論，「這篇提醒我YT忘記退訂閱了，立刻去手刀退掉」、「凡走過必留下痕跡，難怪他們會這樣，只要看到想要的全都變成自己製作的『原創』」、「這集我看過印象很深刻，最近爆出二伯抄襲的新聞，我就有想到這集的YT影片」、「原來是去日本抄襲？」「身上穿Bape，買SOU・SOU花不下去，還打算自己出」、「他們自己都穿日牌，還有潮流品牌Bape的衣服，他們的粉絲穿的是他們抄襲別人的衣服，幫粉絲哭哭」。

事實上，HAHABABY近日遭網友整理多組對照圖，質疑至少10款商品設計概念與其他品牌相似，其中也包括日本品牌SOU・SOU；而SOU・SOU官方日前回信透露，自2022年起便陸續收到台灣消費者反映相關問題，至今已持續關注約4年。

沒解釋抄襲風波！二伯強調：靈感來自生活與親子共創

HAHABABY創立於2021年，蔡阿嘎多次透露品牌年營業額突破9位數，而二伯10日終於打破沉默做出回應，盼望大家能了解HAHABABY每一項商品誕生背後所投入的心力。她透露，許多圖案的靈感都來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，「很多圖案不是憑空設計出來的，有時候靈感是來自我陪小朋友畫畫，或是生活中看到的一些事物。」

針對外界質疑抄襲風波，二伯並未正面回應外界質疑品牌設計與日本品牌SOU・SOU相似一事，而是著重分享商品的創作理念與開發歷程。

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