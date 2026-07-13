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恐嚇散布前女友私密片！狂Call百通求復合...恐怖情人判囚6月

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名陳姓男子不滿與前女友分手，竟以散布私密影片相脅，還冒用對方資料開設IG帳號發布不實內容，更在深夜、凌晨狂撥電話及嘗試登入對方帳號，持續騷擾長達數月。屏東地院一審依恐嚇、非法利用個人資料及跟蹤騷擾等罪判處應執行有期徒刑6月，陳男上訴辯稱只是情侶吵架、討錢聯絡，二審認定毫無理由，駁回上訴，可再上訴。

判決書指出，陳男與被害女子於2022年1月至8月間交往，分手後仍心有不甘。同年8、9月間，他傳送「離開我我就上傳」、「很多男生都知道的論壇」等訊息，揚言將交往期間拍攝的私密影片上傳網路，藉此威脅女方。

法院審理認為，陳男坦承曾在女方同意下拍攝私密影片，且檢方勘驗證實他確實持有相關性影像，因此具備散布能力。由於公開散布私密影像足以嚴重損害被害人名譽及人格，被害女子因此心生畏懼，已構成恐嚇危害安全罪。

此外，陳男於2023年1、2月間，還利用前女友照片、IG帳號、任職公司及工作資訊，註冊多個與女方帳號相似的IG帳號，張貼影射其私生活及性生活的不實內容，讓不特定網友均可瀏覽，已違反個人資料保護法，並損害女方名譽。

陳男為求復合，自2022年12月至翌年2月間，不僅以自身門號及隱藏號碼持續撥打電話，甚至曾在半夜、凌晨狂打電話超過百通，還多次嘗試登入前女友IG帳號，嚴重干擾對方生活，構成跟蹤騷擾行為。

陳男上訴辯稱，案發時雙方仍有往來，女方曾參加祖父喪禮及一起到小琉球旅遊，顯示並未感到害怕，且自己聯絡對方只是為了討回交往期間花費及祖母給的錢，並非騷擾。

不過，合議庭認為，女方參加喪禮及出遊時間均早於本案犯行，不能據此推論案發時未受恐嚇；且陳男先前偵訊時曾坦承，打電話是因思念前女友、想復合，與上訴時改稱討錢的說法明顯矛盾，屬事後卸責之詞，難以採信。

法院認定，一審認事、採證及量刑均無違誤，維持恐嚇危害安全、非法利用個人資料及跟蹤騷擾等罪，應執行有期徒刑6月、得易科罰金，並沒收作案使用的iPhone手機，上訴駁回。

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