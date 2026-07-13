神奇！氣象圖驚見「噶瑪蘭公主」微笑　林茂盛：守護宜蘭度過風災

▲氣象署7月11日下午發布定量降水預報圖時，代理宜蘭縣長林茂盛認為宜蘭地區出現微笑的「噶瑪蘭公主」圖形。（圖／擷取《林茂盛臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

強烈颱風「巴威」日前來勢洶洶，宜蘭縣政府提前啟動防颱整備，並安然渡過一場可能風災，代理宜蘭縣長林茂盛在《臉書》說，氣象署在7月11日下午發布的定量降水預報圖中，雨量分佈竟激似微笑的「噶瑪蘭公主」，完美呼應了在地守護宜蘭的經典傳說。

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強烈颱風「巴威」日前來勢洶洶，宜蘭縣政府展現高度防災機動性，提前啟動防颱整備。林茂盛表示，縣府於7月7日及9日連續召開應變會議，並與12鄉鎮市公所聯手成立應變中心、提早部署，以最嚴謹的態度迎戰颱風威脅。

雖然氣象署於7月10日清晨發布陸上颱風警報，且巴威的7級風暴風半徑一度籠罩全宜蘭，所幸颱風最終並未登陸，且在「護國神山」雪山山脈的天然屏障下，風雨對蘭陽平原的衝擊降至最低。

林茂盛說，有趣的是，氣象署在7月11日下午發布的定量降水預報圖中，雨量分佈竟激似微笑的「噶瑪蘭公主」，完美呼應了在地經典傳說。這代表著噶瑪蘭公主與龜將軍的愛情故事正持續守護這片土地。本次在縣府團隊提前整備、齊心努力及美麗傳說的守護下，宜蘭順利化險為夷，平安度過颱風考驗。