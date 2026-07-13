台灣美食展預售票開賣！用時間成就美味，一口吃遍山海四季美食

▲「台灣美食展」已成為國內外旅客最具指標性的尋味指南，將台灣美食魅力強勢推向國際。

【企劃特輯】

美食不只是觀光的引路人，更是認識台灣這座島嶼最深情的方式！由台灣觀光協會主辦，全台饕客引頸期盼的年度盛會「2026台灣美食展」，將於7月31日至8月3日在台北世貿一館盛大登場。今年展覽以「風土醞釀」為全新主軸，匯聚從產地到餐桌、地方到中央的各界力量，準備透過發酵、醃漬與熟成的職人技藝，打造一場震撼味蕾的美食嘉年華。

邁入第37年的台灣美食展，早已成為國內外旅客最具指標性的尋味指南，主打讓民眾「一站式」吃遍全台豐富優質的好味道，將台灣美食魅力強勢推向國際。回顧去年展期，現場共匯集超過600格美食攤位、舉辦400場廚藝秀與講座，吸引超過200位廚師職人共襄盛舉，短短四天便狂吸逾12萬人次進場朝聖。

▲台灣觀光協會會長簡余晏於社群強調「我們努力把台灣的味道呈現給全世界」。

今年展覽跳脫以往框架，深刻聚焦於「時間」帶來的美味魔法。針對今年的主題，台灣觀光協會會長簡余晏在社群強調，「我們努力把台灣的味道呈現給全世界。」她形容，島嶼的風是魔術師，「新竹九降風帶走水分，凝結出秋日金黃的柿餅；在屏東，落山風逼洋蔥扎深根、蓮霧結出飽滿甘甜的精華。海風拂過澎湖，東北季風將海水拍打成鹽霧，鹹水煙沙地讓澎湖花生份外香脆；海風吹到馬祖，冷冽氣流將掛在竹竿上的細麵線，拉出堅韌氣味。風越過山巔，焚風催熟台東釋迦與洛神；縱谷冷熱交替養出花東飽滿的稻米。」

▲新竹乾爽的九降風，帶走水分，孕育出秋日金黃的柿餅產業。（圖／台灣觀光協會602期會刊）

除了風，島嶼的土更是滋味的根基。簡余晏強調，不論風如何吹，都會落入厚實的土中，「濁水溪黑土滋養晶瑩甘醇的米粒與西螺蔭油；月世界青灰惡土高鹽分，激發出燕巢芭樂與蜜棗之清脆甘甜；大屯火山安山岩土，將硫磺與鐵質封存成綿密的金山地瓜。縱貫丘陵微酸的磚紅黏土，孕育出東方美人茶與紅玉紅茶。在雲海之巔的高山碎礫與腐植土，配著冷風修煉出高山烏龍。」

2026台灣美食展不僅是一場展覽，更是一趟跨越地域與時間的尋味之旅。早鳥9折預售票已於7月9日搶先開賣，主辦單位邀請全台民眾在今年夏天，走進世貿一館，在風與土地交織的故事中，品嚐屬於這片島嶼的純粹記憶。

【2026台灣美食展展覽資訊】

● 日期： 2026年7月31日 (五) 至 8月3日(一)10:00~18:00

● 地點： 台北世貿一館A、D區

● 購票資訊：

○ 9折預售票180元：7月9日至7月30日搶先開賣

○ 現場票200元：7月31日至8月3日（展期原價）

● 官方網站：https://www.tcetva.tw/Ticket



